Czy 14 sierpnia Biedronka otworzy sklepy? Wszyscy czekają na ruch konkurenta

Sieci handlowe nie odpuszczają niedziel, nawet po uszczelnieniu ustawy. Jeden ze sklepów Intermarche trzyma się opcji na "klub czytelnika", Dino dodało do swojego statusu m.in. wypożyczanie sprzętu sportowego (jeszcze nie wiadomo, czy sieć skorzysta z tej opcji), a Biedronka ponoć myśli nad opcją typu "placówki medyczne". Na razie jeszcze nie wiadomo, co miałoby to oznaczać i jakie usługi zaproponuje detalista.

Biedronka z niedzielnymi sklepami wystartuje 14 sierpnia?

Okazuje się, że Biedronka może otworzyć swoje sklepy szybciej niż myślano. Z informacji jakie uzyskaliśmy od jednego z pracowników, niektóre sklepy zostaną otwarte już 14 sierpnia. Te doniesienia potwierdzają kolejni pracownicy sieci. Nie wiemy ile sklepów ruszy ani z jakiej "opcji" skorzystają: medycyna czy czytelnictwo?

Sieć Biedronka nie komentuje tych doniesień. Wszystkie sieci handlowe podkreślają, że działają w granicach prawa. I tutaj się nie mylą, gdyż ustawa dopuszcza wyjątki. A jeśli jedni decydują się na otwarcie swoich sklepów, dlaczego konkurenci mają tego nie zrobić?

Czy w ślad za Intermarche i Biedronką pójdzie Dino, a później kolejne dyskonty?

Czy Biedronka otworzy się 14 sierpnia? Czy w ślad za nią pójdzie Dino? A później kolejni duzi gracze? Przekonamy się już wkrótce!

Przypomnijmy, rok temu sieć Lidl jako kolejna zdecydowała się na otwarcie placówek w niedziele. Tak wtedy skomentowała ten krok:

"Jako jedna z ostatnich sieci postanowiliśmy otworzyć część naszych sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Równość i transparentność uwarunkowań prawnych jest dla nas bardzo ważna. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów. Wierzymy, że to rozwiązanie wpłynie pozytywnie na komfort naszych klientów, którzy dopytywali o możliwość dokonywania zakupów w niedziele niehandlowe jak również o usługi pocztowe. Rozwiązanie to wprowadzamy w lokalizacjach w których inne sieci handlowe również prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia".