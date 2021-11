Czy będzie lockdown? W zeszłym roku o tej porze zamknięto galerie handlowe

Ostatni raz próg 10 tys. zakażeń na COVID-19 przekroczyliśmy 23 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Zdrowia odnotowało wówczas 10 tys. 863 nowe przypadki.

Galerie zamknięte i ... znów otwarte

Czy powinniśmy się zatem spodziewać nowych obostrzeń? W zeszłym roku w listopadzie obowiązywał lockdown. Jak to dokładnie wyglądało?

7 listopada, w związku z rosnącymi wskaźnikami zakażeń koronawirsuem, rząd zamknął wszystkie sklepy w galeriach handlowych, poza sklepami spożywczymi i aptekami. Obostrzenia miały obowiązywać przynajmniej do 29 listopada. W sklepach o powierzchni poniżej 100 mkw. obostrzenia zostały zmienione do 1 osoby na 10 mkw. (wcześniej było to 5 osób na kasę). W przypadku sklepów powyżej 100 mkw. powierzchni dopuszczalna liczba osób pozostała bez zmian - czyli 1 osoba na 15 mkw.

Pod presją organizacji handlowych i przedsiębiorców, którzy domagali się otwarcia centrów w przedświątecznym okresie, 28 listopada przywrócone zostało funkcjonowanie sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych obowiązywał limit osób - maksymalnie 1 osoba na 15 mkw. Gastronomia nadal działała wyłącznie "na wynos".

Nadal obwiązywały tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. zrezygnowano z tego obostrzenia w tym dniu.

Handel zyskał też dodatkową niedzielę handlową - 6 grudnia br.