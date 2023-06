Czy do sklepu można wejść z psem? Kto płaci za zniszczony towar? Eurocash odpowiada

Grupa Eurocash podkreśla, że właściciele i pracownicy sklepu oraz klienci – muszą stosować się do określonych zasad i przepisów, aby wzajemne relacje były jak najlepsze.

Poniżej publikujemy krótki poradnik, który przygotowała Grupa Eurocash.

Czy można wejść do sklepu z psem?

Wielu właścicieli psów często wybiera się na zakupy do sklepu spożywczego z psem, zazwyczaj zostawiając go przed wejściem. Jednak bywają klienci, którzy wprowadzają zwierzę do placówki handlowej, co budzi wiele emocji. Mimo że w polskim prawie nie ma zapisu, który zabraniałby wchodzenia klientom z psem na teren sklepu, to właściciele placówek mogą wprowadzić takie zakazy we własnym zakresie. Klienci, którzy wchodzą do sklepów ze swoimi pupilami, które dodatkowo nie są zabezpieczone, czyli nie mają kagańca i nie są na smyczy, mogą być wyproszeni z placówki. Sprzedawcy mogą uargumentować prośbę choćby tym, że taka sytuacja naraża innych klientów na ewentualne skutki pogryzienia. Konsternację u wielu osób budzi sytuacja, gdy właściciel przewozi swojego czworonoga w sklepowym koszyku. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, która jest wprowadzana do obiegu, dlatego placówki handlowe nie zgadzają się na takie praktyki. Ukłonem w stronę domowych zwierząt jest zwyczaj wystawiania miski z wodą przed placówkami podczas upalnych dni.

Czy można robić zdjęcia w sklepie?

Zdarza się, że klienci fotografują towary wraz z cenami i porównują je u konkurencji. Choć konsumenci robią to nagminnie, to okazuje się, że i w tej kwestii nie ma jednoznacznych przepisów, które zabraniałyby takich praktyk. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klienci mogą porównywać ceny w różnych sklepach, na różne sposoby – także poprzez aplikacje czy zdjęcia, a zabranianie tego można uznać za nieuczciwą praktykę rynkową. Możesz jednak poprosić takich klientów, aby ich działania nie przeszkadzały innym kupującym i pracownikom – długie stanie przy półce w związku z robieniem zdjęć może utrudniać zakupy innym.

Video w sklepie? Czy trzeba prosić o zgodę?

Klienci powinni mieć na uwadze, że filmowanie w takim miejscu jak placówka handlowa może mieć swoje prawne konsekwencje. Jeśli wideo zostanie udostępniony w Internecie, a osoby znajdujące się na nim nie wyraziły zgody na nagrywanie, jego rozpowszechnianie podlega paragrafom z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku.

Klient uszkodził towar. Kto pokrywa szkody?

Zrzucony towar z spółki, uszkodzenie opakowania, zbicie szklanej butelki z napojem – jeśli taka szkoda na terenie sklepu powstała na skutek nieroztropnego działania klienta, to właśnie on ponosi odpowiedzialność i powinien zapłacić stosowną kwotę za uszkodzone produkty. Jednak w praktyce nie zawsze takie rozliczenie jest proste. Przede wszystkim sprzedawca powinien wykazać związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli jednak klient nie poczuwa się do winy, może poprosić o odczyt z monitoringu, aby udowodnić, że np. towar był źle ustawiony.

Co w przypadku, gdy sprawcami szkód są dzieci? Zgodnie z prawem osoby, które nie ukończyły 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone przez siebie szkody. Jednak w tym przypadku obowiązek naprawienia szkody spoczywa na opiekunie.