Czy owoce i warzywa z Lidla są "pryskane"? Dostawcy mówią o środkach ochrony roślin

Polscy dostawcy Lidl Polska

- Współpracując z siecią Lidl od wielu lat, stawiamy przede wszystkim na najwyższą jakość i świeżość naszych jabłek – mówi Hubert Woźniak, prezes Organizacji Producentów Owoców Rajpol. „Aby klienci sieci mogli cieszyć się soczystymi i pełnymi smaku owocami, zapewniamy codzienne dostawy świeżych jabłek oraz dbamy o warunki przechowywania i transportu produktów, spełniające najwyższe kryteria“ – dodaje Woźniak.

Lidl Polska dba o wysokie standardy współpracy. Dzięki obowiązkowemu uczestnictwu w standardzie Global G.A.P. wszystkie partnerskie przedsiębiorstwa rolne Lidl dokumentują swoje kompetencje w zakresie dobrych praktyk rolniczych. W obliczu zmian klimatycznych i wzrastających standardów, dostawcy sieci zwracają szczególną uwagę na ekologiczne rozwiązania w uprawie.

Dopuszczalny poziom użycia środków ochrony roślin

Radosław Tyc, prezes zarządu firmy Awex, podkreśla wysokie normy bezpieczeństwa i jakości: „Sieć Lidl Polska zobowiązuje swoich dostawców do respektowania ich wymogu, który stanowi, że dopuszczalnym przez sieć poziomem użycia środków ochrony roślin jest 1/3 maksymalnej, ustawowej dawki. Jest to weryfikowane wielokrotnymi badaniami produktów wykonywanymi przez certyfikowane laboratoria, które zlecane są przez Lidl Polska. Jest to unikatowe rozwiązanie, pozwalające na odpowiednią kontrolę produktów pod kątem ich zdrowotności dla konsumentów, a także systemowo zmusza on producentów rolnych do rezygnowania z nadmiernego użycia środków ochrony roślin i sztucznych nawozów”.

Jabłka z Lidla. Kto jest dostawcą?

Również Maciej Majewski, prezes Stowarzyszenia Sady Grójeckie stawia na wykorzystywanie ekologicznych środków ochrony roślin: Sadownicy produkujący Jabłka Grójeckie korzystają również z wielu metod, których wdrożenie nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także mogą ograniczyć koszty związane z np. nawożeniem czy ochroną przed szkodnikami. Najlepszym przykładem jest organiczne nawożenie. Dzięki niemu sadownik „buduje” substancje organiczne w glebie, a równocześnie tworzy naturalne magazyny wody. Dużą rolę odgrywa też analiza gleby, która pozwala określać właściwą ilość nawozu jaki trzeba wykorzystać. Wszystko to pozwala na z jednej strony mniejsze zużycie nawozów, a z drugiej zmniejsza koszty produkcji jabłek. Coraz częściej w procesie nawożenia wykorzystujemy mikroorganizmy, które wiążą azot z powietrza. Tym samym ograniczamy wykorzystanie nawozów azotowych, które obecnie są drogie, a ich produkcja negatywnie wpływa na środowisko.

Jak się okazuje, pomocne w biznesie okazują się również…pszczoły: „Ochrona sadów przed szkodnikami również odbywa się coraz częściej metodami naturalnymi. W tym przypadku opieramy się na doświadczeniu i obserwacji natury, używamy naturalnych feromonów zamiast chemicznych oprysków. Ich zapach wabi owady do specjalnie przygotowanych pułapek, co zapobiega rozmnażaniu się szkodnika. W sadach grójeckich każdego roku królują pszczoły. Zachęcamy pszczelarzy, aby umieszczali w nich swoje ule. Współpraca z pszczelarzami jest dla nas bardzo istotna. Od lat wspieramy ich w walce z groźnym dla życia pszczół pasożytem. Od

3 lat Stowarzyszenie przekazuje pszczelarzom izolatory chmary, które do tej porty uratowały blisko 48 milionów pszczół. Poza pszczołą miodną korzystamy również z usług murarki ogrodowej, która nie daje miodu, ale jest równie pożyteczna i skuteczna. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ pszczoły wykonują pracę wartą miliony złotych zapylając kwiaty jabłoni” – dodaje Maciej Majewski.

Lidl Polska dąży również do ograniczenia produkcji odpadów. Jako społecznie odpowiedzialna firma, systematycznie realizuje wizję „Mniej plastiku” poprzez przyjętą strategię REset Plastic.

Cieńsze foliówki w Lidlu

Lidl Polska zdecydował się również zmienić wygląd woreczków na owoce i warzywa oraz zmniejszyć grubość folii o blisko 9%. Taka zmiana pozwoli na ograniczenie zużycia plastiku aż o ok. 93 tony rocznie. Dodatkowo Lidl wprowadził znakowanie wybranych BIO warzyw i owoców naturalnym światłem, w ten sposób eliminując plastikowe opakowania, w które do tej pory były zapakowane. Dbałość o opakowania potwierdza również Radosław Tyc: „Na przestrzeni ostatnich lat wraz z siecią Lidl Polska zmieniliśmy typ opakowania w przypadku kilku produktów – zamiast sprzedawać je w jednostkowych opakowaniach plastikowych są one teraz luzem w kartonie. Prócz tego odświeżyliśmy pozostałe opakowania, zarówno pod kątem grubości folii oraz jej powierzchni – obie wartości zostały znacznie zredukowane. Wprowadziliśmy też monomateriałowość opakowań, co pozwala na możliwie jak najbardziej efektywny ich recykling”.