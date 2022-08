Czy Polacy sami nakręcili cukrową aferę?

Polacy wykupują zapasy cukru, a ceny produktu rosną w rekordowym tempie. PanParagon sprawdził to zjawisko i podsumował sytuację.

Skąd te podwyżki cen cukru?

Już w czerwcu media obiegła informacja o planowanych do końca roku podwyżkach cen cukru. Oficjalnym powodem tej sytuacji ma być wojna w Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję i Białoruś, oraz rosnące ceny nawozów. Embargo spowodowało wzrost cen, a to powoduje wzrost kosztów uprawy. Nie bez znaczenia pozostają również wysokie ceny paliw i gazu, które są niezbędne w procesie produkcji cukru z buraków.

Czy Polacy sami nakręcili aferę?

Do zbiorowej paniki cukrowej doszło bardzo szybko – wystarczyły dwa komunikaty – podwyżki cen i mniejsza produkcja. A jak wiadomo – Polacy lubią słodzić i potrzebują dużo cukru: do herbaty, kawy, ciast i wypieków, dań i zup, a nawet do alkoholi domowej produkcji. Naturalnym odruchem więc było zgromadzenie zapasów cukru, zanim ceny poszybują w górę, a w sklepach zabraknie towaru.

– Cały czas trwa szaleństwo popytu na cukier. W niektórych sklepach stacjonarnych brakuje go już od kilku dni, a część placówek, które jeszcze posiadają towar, ograniczają jego sprzedaż. Nic dziwnego, rekordziści kupują jednorazowo nawet po kilkadziesiąt kilogramów cukru – komentuje Antonina Grzelak, PanParagon.

PanParagon sprawdza cukrowe szaleństwo na polskich paragonach

Aplikacja PanParagon zweryfikowała obecną sytuację cukrową. Okazuje się, że wraz z wyższą ceną wzrosło również zainteresowanie zakupem cukru, co jest częściowo wynikiem społecznej paniki.

– Jeszcze rok temu w lipcu średnia cena paczki cukru wynosiła 2,66 zł. W tym roku weszła już na poziom 3,96 zł. Choć teraz w sierpniu 1 kg można już kupić w Internecie nawet za 9 zł! W efekcie cukrowej paniki wzrosła również liczba paragonów zawierających ten produkt. Porównując lipiec 2021 roku do analogicznego okresu w roku 2022, liczba paragonów zawierających przynajmniej jedną paczkę cukru, wzrosła o ponad 93% – mówi Antonina Grzelak, PanParagon.

Bardzo ciekawym zjawiskiem jest również odnotowany przez ekspertów z PanParagon wzrost liczby paczek cukru na paragonach Polaków. Jeszcze w styczniu tego roku kupowaliśmy średnio 1,62 paczki cukru, w lipcu już 2,91 paczki.

Najwięcej cukrowych paragonów w tym roku specjaliści zarejestrowali w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Może to wynikać ze zwyczajów kulinarnych zachodniej ściany Polski. Najmniejsze zainteresowanie zakupem cukru PanParagon odnotował w województwie podkarpackim, pomorskim i łódzkim.

Za kilka dni będziemy obchodzić 46 rocznicę wprowadzenia kartek na cukier w Polsce Ludowej. Obecnie znów mamy problemy z cukrem, tym razem reglamentacją towaru, podwyżkami cen, topniejącymi zapasami w sklepach i zbiorową paniką.