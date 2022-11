Czy to już koniec polskiej sieci sklepów spożywczych?

Pierwszy supermarket Bio Family powstał w listopadzie 2017 roku w Poznaniu. W szczytowym okresie (rok 2020) sklepów było 7: trzy w Poznaniu, w Swarzędzu, Wrocławiu i dwa w Warszawie. W planach były otwarcia w kolejnych dużych miastach: w Krakowie, Gdańsku, Łodzi oraz Gdyni. Planów niestety nie udało się zrealizować.

Bio Market Polska ze stratą

Spółka Bio Market Polska zanotowała w 2021 r. przychody w wysokości 8 727 337,04 zł. Strata netto to 781 494,42 zł.

Przypomnijmy, że w maju 2021 r. pisaliśmy, że Forteam Investments Ltd. w sprawie przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu i jego dzieciom zajmuje sieć marketów Bio Family i kolejne 29,04% akcji Czerwonej Torebki należące do jej prezesa Mateusza Świtalskiego. To kolejne kroki w sporze dotyczącym Małpki Express - wskazywał wtedy fundusz inwestycyjny.

Trudne czasy, Polacy kupują najtańszą żywność

Według badania Gfk, ponad 40 proc. polskich nabywców deklaruje, że będzie kupować tańsze artykuły spożywcze. Konsumenci coraz rzadziej sięgają po polską i lokalną żywność. Na popularności tracą także trendy ekologiczne. – Jeszcze w październiku ubiegłego roku po najtańsze produkty sięgał co trzeci konsument. Obecnie ten czynnik wzrósł o 8 punktów procentowych. To znacząca zmiana w trendach konsumenckich, która wynika z obecnej sytuacji gospodarczej ale także niepewności co do przyszłości – podkreślała kilka miesięcy temu Dominika Grusznic-Drobińska, director marketing & consumer intelligence w GfK.

Czy to koniec Bio Family?

W maju br. pod logo Bio Family działały już tylko dwie poznańskie placówki (Poznań ul. Ku Cytadeli oraz Poznań ul. Olszytyńska). Wcześniej zamknięto następujące lokalizacje: Wrocław, Kępa Mieszczańska, ul. Dmowskiego 7

Warszawa, Wola, ul. Karolkowa 28, Warszawa ul. Powsińska. Teraz nie działa już nawet e-sklep sieci. Na stronie jest następujący komunikat: