Czy usługi nadawania i odbioru paczek znikną ze sklepów? Mamy odpowiedź Lidla, Kauflandu, Carrefoura i Aldi

Przypomnijmy, od lutego br. w niedziele niehandlowe mogą być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

Pointpack raportuje o pierwszej wypowiedzianej umowie

1 lutego do spółki Pointpack wpłynęło oświadczenie, złożone przez ogólnopolską sieć handlową, o wypowiedzeniu umowy agencyjnej o prowadzenie placówki pocztowej z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Pointpack podał, że w 2021 r. wolumen przesyłek zrealizowany na podstawie tej umowy nie przekroczył 0,3% całkowitego wolumenu przesyłek obsłużonych przez firmę. To mało. Ale czy to zapowiedz kolejnych wypowiedzeń?

Co mówi Lidl, Aldi, Kaufland i Carrefour?

- Obecnie zauważamy zmieniające się oczekiwania klientów, którzy mają potrzebę realizowania w jednym miejscu kilku potrzeb - zarówno zakupowych, jak i usługowych. W związku z oczekiwaniami klientów uruchomiliśmy usługę nadania i odbioru przesyłek we wszystkich sklepach Lidl Polska. Dzięki tej dodatkowej funkcjonalności klienci mogą odebrać lub nadać paczkę w godzinach funkcjonowania sklepu. Klienci doceniają naszą nową usługę - teraz w sklepach Lidl Polska mogą dokonać codziennych zakupów dla całej rodziny, ale także w trakcie ich trwania nadać lub odebrać przesyłkę. Zauważamy rosnące zainteresowanie tą możliwością, dlatego w dalszym ciągu klienci Lidl Polska będą mogli nadawać i odbierać przesyłki w naszych sklepach. Usługa ta będzie oferowana tak długo, jak będzie istniało na nią zapotrzebowanie rynkowe - mówi nam Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

- Firma Kaufland od początku swojej działalności w pełni respektuje i dostosowuje się do aktualnych przepisów prawa. Nowelizacja ustawy nie wpłynie na możliwość nadawania i odbioru paczek, z której nadal będą mogli korzystać klienci sieci Kaufland we wszystkich naszych sklepach. Usługa cieszy się coraz większą popularnością – od momentu jej wprowadzenia obsłużyliśmy już ponad 150 000 przesyłek - podaje Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Działamy zgodnie z przepisami prawa i od lutego nasze sklepy będą otwarte wyłącznie w te niedziele, które są określone w ustawie, jako niedziele handlowe. Nasza umowa z operatorem pocztowym pozostaje jednak w mocy, ponieważ dla części klientów istotne jest, by przy okazji zakupów móc skorzystać z innych usług dodatkowych. Nasi klienci chętnie wybierają zarówno paczkomaty InPost, zlokalizowane przy większości naszych sklepów, jak i możliwość nadania i odbioru paczki w sklepach ALDI. Pozostajemy więc z tym rozwiązaniem na dłużej i zapraszamy klientów do naszych sklepów od poniedziałku do soboty - informuje Dominika Juszczyk Menadżer ds. Komunikacji & PR Aldi.

- Usługa obsługi przesyłek kurierskich jest testowana w sklepach sieci Carrefour od września ubiegłego roku i cieszy się rosnącym zainteresowaniem naszych klientów. Aby zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenia zakupowe, prowadzimy dialog ze współpracującymi firmami kurierskimi nad rozwinięciem usług. Obsługa przesyłek kurierskich pozostaje ważną częścią planu rozwoju usług dostępnych w Carrefour - odpowiada nam biuro prasowe Carrefour.