Czy wprowadzenie podatku od mięsa to dobry pomysł? Prezes Beyond Meat jest "za"

Wprowadzenie podatku od mięsa mogłoby pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów związanych z jego rosnącą konsumpcją - stwierdził Ethan Brown, założyciel i prezes Beyond Meat.

Ethan Brown, założyciel, prezes i dyrektor wykonawczy Beyond Meat, największego producenta roślinnych zamienników mięsa na świecie, został zapytany przez BBC o kwestię "podatku od mięsa".

- Koncepcja tzw. podatków Pigou, tj. opłat nakładanych na czynności generujące negatywne efekty zewnętrzne, jest interesująca. Nie jestem ekonomistą, ale ogólnie tego rodzaju rozwiązania do mnie przemawiają - dodał.

Brown wskazał jednak, że nawet bez wprowadzania rozwiązań w stylu podatku od mięsa konsumenci będą ograniczać jego spożycie.

- Nasze dane pokazują, że 93 proc. kupujących Beyond Burgery wkłada do swojego koszyka także produkty pochodzenia zwierzęcego. To oznacza, że w coraz większym stopniu penetrujemy najszerszy obszar rynku, czyli ludzi, którzy spożywają białko odzwierzęce, ale słysząc informacje na temat zdrowia, klimatu i przemysłowej hodowli zwierząt, postanawiają ograniczyć spożycie mięsa i nabiału - dodał.

Według szefa Beyond Meat trzy kluczowe elementy to smak, konsystencja i koszty. Na razie suma tych składników sprawia, że zamienniki mięsa są droższe niż samo mięso. Brown przekonuje jednak, że z czasem ceny substytutów spadną.

- Wraz ze zwiększaniem skali produkcji, będziemy w stanie sprzedawać nasze produkty po cenach niższych niż klasyczne mięso. Porównując naszą infrastrukturę do firm z branży mięsnej, jesteśmy wciąż bardzo małym graczem, ale to się zmieni - dodał.

