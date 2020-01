Daniel Kretinsky zwiększa swoje zaangażowanie w Grupie Casino

Czeski inwestor Daniel Kretinsky zwiększył swój udział we francuskiej Grupie Casino do ponad 5%, dzięki swojemu funduszowi Vesa Equity Investment, prowadzonemu wspólnie ze Słowakiem Patrikiem Tkáčem.

Udział Vesy we francuskiej grupie wynosi obecnie 5,64% kapitału zakładowego w porównaniu z 4,63% poprzednio.

– Ogłoszenie przekroczenia progu to następstwo naszego zakupu pierwszego pakietu akcji, który nastąpił 5 września 2019 r. Potwierdza to nasze przekonanie, że Casino jest najlepiej pozycjonowaną grupą detaliczną na rynku francuskim i jednym z europejskich liderów rynku handlowego, którzy najlepiej potrafią reagować na głębokie zmiany w sektorze. W dalszym ciągu udzielamy pełnego wsparcia kierownictwu Grupy oraz wierzymy w jej zdolność do realizacji długoterminowej wizji strategicznej, pod którą się podpisujemy - komentuje inwestor.

Křetínský i Tkáč posiadają również 29,99% udziałów w niemieckiej spółce handlu hurtowego Metro AG, a także 40% udziałów w Mall Group, przedsięwzięciu e-commerce w Europie Środkowej i Wschodniej.