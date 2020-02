Darmowa wyprawka od Biedronki dla dzieci urodzonych w 2020 r.

Paczka powitalna Dada; fot. za youtube.pl

Sieć sklepów Biedronka i marka artykułów dziecięcych Dada przygotowują specjalne paczki powitalne dla dzieci, które przyjdą na świat w 2020 roku. Świeżo upieczeni rodzice otrzymają prosto do domu pieluszki, chusteczki nawilżane i papierowe patyczki do pielęgnacji marki Dada.

Biedronka w tym roku świętuje swoje 25-lecie. - „Paczka powitalna Dada” to dowód na to, że Biedronka chce dzielić radość klientów w ważnych momentach ich życia. Już od 3 lutego br., każdy rodzic dziecka urodzonego w Polsce w 2020 roku może zarejestrować się na stronie www.dadaclub.pl, aby otrzymać powitalną paczkę Dada zupełnie za darmo. Partnerem logistycznym akcji jest Poczta Polska, która dostarczy prezenty prosto do domu - informuje sieć.

- Paczka powitalna Dada to inicjatywa, z której jesteśmy szczególnie dumni. Marka Dada cieszy się zaufaniem tysięcy rodzin w Polsce, a dzięki nowemu programowi możemy być jeszcze bliżej radosnych chwil narodzin. Naszą misją jest wspieranie rodziców oraz ich pociech, dlatego mamy nadzieję, że nasza paczka sprawi przyjemność wszystkim tym, do których trafi i ułatwi pierwsze wspólne chwile z dzieckiem - podaje Agata Maj, dyrektor kategorii odpowiedzialna za markę Dada w sieci Biedronka.

W przesyłce adresaci znajdą produkty, których nie może zabraknąć w żadnej wyprawce dla malucha. Nowe pieluszki Extra Care w rozmiarze 2 mini (3-6 kg), chusteczki nawilżane Dada Sensitive oraz patyczki higieniczne Dada w 100% wykonane z bawełny. Akcja skierowana jest również do przyszłych rodziców, którzy oczekują przyjścia na świat maluszka jeszcze w tym roku. Już teraz mogą zarejestrować się na stronie, a po narodzinach potwierdzić swoje dane i otrzymać prezent powitalny od Dady.

Kampania marketingowa prowadzona jest w stacjach telewizyjnych, radiowych, internecie, mediach społecznościowych i sklepach Biedronka od 3 do 29 lutego. Agencją odpowiedzialną za kreację kampanii jest Duda, planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Wavemaker.