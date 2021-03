Decyzja UOKiK: Biedronka musi rozdać klientom 500 tys. bonów o łącznej wartości 7,5 mln zł

Tomasz Chróstny, fot. UOKIK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał Jeronimo Martins Polska do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów, w wyniku której mogą otrzymać bony na zakupy – łączna wartość bonów wyniesie 7,5 mln złotych. Przypomnijmy, że pod koniec 2020 r. Urząd nałożył na sieć 723 mln zł kary za nieuczciwe zarabianie kosztem dostawców żywności.





Właściciel sklepów Biedronka zamieszczał regulaminy promocji z opóźnieniem, a w sytuacji, gdy nie odpowiadał na reklamacje z nimi związane w terminie, nie uznawał roszczeń konsumentów.

Przeczytaj także: Dostawcy Biedronki donoszą na zarząd do prokuratury

Postępowanie przeciwko Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sklepów Biedronka zostało wszczęte w marcu 2020 roku. Podstawą do podjęcia działań były skargi konsumentów dotyczące akcji promocyjnych, w których można było otrzymać voucher zniżkowy na zakupy w zamian za wydanie określonej kwoty. Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczyły negatywnego rozpatrywania reklamacji związanych z ogólnopolskimi akcjami promocyjnymi po upływie 30 dni od ich złożenia i opóźnień w publikacji regulaminów względem terminów rozpoczęcia poszczególnych akcji.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przeanalizował napływające sygnały, sposoby rozpatrywania reklamacji przez Jeronimo Martins, a także dostęp klientów do regulaminów promocji o zasięgu ogólnopolskim. Wątpliwości Urzędu wzbudziła możliwość wprowadzanie konsumentów w błąd co do dostępności regulaminu. Zdarzały się bowiem sytuacje, w których to przedsiębiorca informował w reklamach i materiałach promocyjnych, że szczegóły akcji można poznać wchodząc na stronę internetową, tymczasem regulaminów tam nie było lub pojawiały się z opóźnieniem – zdarzało się, że nawet w ostatnim dniu akcji.

Przeczytaj także: Biedronka ma kontrakt z Polwaksem na dostawę zniczy

- Informacja o zasadach promocji ma dla konsumenta bardzo duże znaczenie i bezpośrednio wpływa na jego decyzje zakupowe. To w regulaminach znajdują się np. liczne wyłączenia produktów, które nie są objęte promocją. Brak możliwości zweryfikowania w regulaminie zakresu promocji może przyczynić się do błędów zakupowych konsumentów. Zobowiązałem Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci handlowej Biedronka, do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów poświęconej ich prawom, w której będą oni mogli otrzymać bony na zakupy o łącznej wartości 7,5 mln złotych – ocenia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Zastrzeżenia wzbudził także sposób rozpatrywania reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną w związku z promocją powinna zostać udzielona w ciągu 30 dni. Prezes UOKiK ustalił, że w niektórych przypadkach konsumenci czekali o wiele dłużej. Zgodnie z prawem, jeżeli przedsiębiorca przekracza ten termin, przyjmuje się, że uznał roszczenia klienta. Występowały jednak sytuacje, w których Jeronimo Martins Polska negatywnie rozpatrywał reklamacje po upływie 30 dni od ich złożenia.