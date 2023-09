Delikatesy Centrum dzielą się władzą z franczyzobiorcami. Model z zagranicy

Nowy model relacji z franczyzobiorcami to największa zmiana nowej strategii 2.0. Teraz przedsiębiorcy prowadzący sklepy Delikatesów Centrum mają nie tylko współpracować z siecią, ale też decydować o kierunkach jej rozwoju.

Bez zgody przedstawicieli Rady Franczyzowej zarządzający siecią nie będą mogli podjąć żadnych kluczowych decyzji – w tym np. wprowadzać zmian w asortymencie. Wiedza franczyzobiorców o konsumencie ma być jednym z kluczowych czynników determinujących decyzje, o których dotychczas decydowały głównie analizy i statystyki.

Zmiany w Delikatesach Centrum

Grupa Eurocash już rok temu, przy okazji ogłaszania swojej nowej strategii biznesowej na lata 2023-2025, zapowiadała ważne zmiany w obrębie swojej kluczowej sieci franczyzowej.

– Strategia, którą dziś prezentujemy, to efekt wielu miesięcy pracy naszej i franczyzobiorców. Razem zdecydowaliśmy, gdzie Delikatesy Centrum mają być za trzy lata, i wspólnie wypracowaliśmy ważne dla marki wartości, za co jestem naszym partnerom ogromnie wdzięczny. Mocno wierzę, że obrany kierunek pozwoli nam nie tylko osiągnąć pozycję lidera rynku bliskich marketów, ale też budować wartość w sposób zrównoważony: z naciskiem na lokalność, rozwój zespołu i dobro klienta. Delikatesy Centrum to dzisiaj strategiczny model franczyzowy w Grupie Eurocash – mówi Dariusz Stolarczyk, członek zarządu Grupy Eurocash odpowiedzialny za segment detaliczny.

Grupa Eurocash podkreśla, że model biznesowy, w którym franczyzobiorcy współdecydują o strategii sieci i jej egzekucji, świetnie sprawdza się na zagranicznych rynkach. Co więcej, format proximity supermarket, który reprezentują Delikatesy Centrum, jest najbardziej efektywny właśnie w modelu franczyzowym.

– O kluczowych obszarach będziemy decydować wspólnie. Pracowaliśmy nad strategią w tematycznych grupach roboczych, które cały czas działają, spotykając się co tydzień lub co miesiąc. Te grupy i spotkania zostaną utrzymane. Strategia, która powstała z udziałem pracowników i franczyzobiorców sieci, będzie teraz wspólnie wdrażana. To zmiana, którą realnie czujemy i w której skuteczność wierzymy – przekonuje Renata Naglik, przedsiębiorczyni zasiadająca w Radzie Franczyzowej Delikatesów Centrum.

Delikatesy Centrum chcą być numerem 1 w segmencie supermarketów proximity w Polsce

Zgodnie ze strategią, Delikatesy Centrum chcą być postrzegane jako zorientowany na obsługę market w pobliżu – idealny na codzienne i cotygodniowe zakupy. Ważną rolę w nowej strategii odgrywają w związku z tym dotychczasowe wyróżniki sieci: kategoria produktów świeżych, spersonalizowana obsługa i atrakcyjny asortyment uwzględniający m.in. rozszerzenie oferty marki własnej oraz oferty produktów regionalnych. W każdym z tych obszarów określono wymierne cele, które zostały przełożone na konkretne plany i procedury obejmujące pracowników i franczyzobiorców sieci.



– Chcemy być najbardziej konsumencką siecią franczyzową na rynku i wiodącym konceptem detalicznym w Grupie Eurocash: z konkurencyjnymi cenami dla konsumentów, kategorią produktów świeżych wpisaną w strategię i zoptymalizowanymi procesami operacyjnymi i logistycznymi. Nasz cel to osiągnięcie pozycji numer 1 w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Przede wszystkim jednak zależy nam na tym, żeby budować biznes atrakcyjny dla franczyzobiorcy – podkreśla Adrian Mochocki, dyrektor projektu Delikatesy Centrum 2.0.

Eurocash wzmacnia kadrę zarządzającą

Grupa Eurocash już od jakiegoś czasu wzmacnia zespół odpowiedzialny za rozwój sieci Delikatesy Centrum. Z początkiem sierpnia Marek Lipka objął stanowisko dyrektora generalnego spółki Eurocash Franczyza, odpowiedzialnej za działalność handlową i biznes franczyzowy Delikatesów Centrum. We wrześniu do zespołu dołączył także Hugo Mesquita – nowy dyrektor generalny sklepów własnych oraz Jarosław Moc – dyrektor ds. asortymentu i polityki cenowej. Wcześniej, w lipcu, do kierownictwa sieci dołączył też Alessandro Beda jako dyrektor marketingu.

Co wiemy o Grupie Eurocash

Grupa Eurocash jest największym hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich - takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Klientami Eurocash są przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy, którym Grupa oferuje z jednej strony modele biznesowe, a z drugiej skalę zakupową, logistykę, wsparcie marketingowe, dostęp do wiedzy oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające prowadzenie i rozwój sklepu. Z liczbą ponad 20 tys. zatrudnianych pracowników i 90 tys. klientów.