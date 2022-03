Delikatesy Centrum przy granicy też otwarte w niedziele. Sieć pomaga uchodźcom

Akcja dotyczy zarówno sklepów franczyzowych, jak i sklepów własnych Grupy Eurocash prowadzonych pod szyldem Delikatesy Centrum. Grupa szacuje, że łącznie w jej wyniku zostanie przekazane wsparcie w wysokości nawet 250 000 zł.

Delikatesy Centrum dla Ukrainy

To nie koniec wsparcia udzielanego przez sieć. W województwie podkarpackim wybrane sklepy Delikatesów Centrum są otwarte w niedzielę, zapewniając stały dostęp do najpotrzebniejszych produktów nie tylko uchodźcom, ale także polskim służbom porządkowym i wolontariuszom działającym na granicy. Kilka strategicznie umiejscowionych przygranicznych placówek sieci zostało też wyposażonych w paczki żywnościowe dla uchodźców. We wszystkich sklepach w strefach przykasowych zostały ustawione kosze w ramach zbiórki niezbędnych produktów, w którą angażują się zarówno klienci, jak i pracownicy. Zebrane dary na bieżąco przekazywane są do lokalnych punktów odbioru.

W pomoc uciekinierom z Ukrainy angażują się także sami franczyzobiorcy. W ramach oddolnych inicjatyw oraz wolontariatu pomagają na granicy, m.in. przekazując niezbędne produkty oraz organizując osobom przekraczającym granicę transport do miejsc zakwaterowania.



Grupa Eurocash, właściciel marki Delikatesy Centrum, także aktywnie działa na rzecz Ukrainy. Dołączyła m.in. do bojkotu produktów rosyjskich i białoruskich. Wstrzymane zostały zarówno zakupy, jak i sprzedaż tych produktów we wszystkich kanałach Grupy.

Poza tym wiodący polski hurtowy dystrybutor FMCG przekazał już ponad 4 tys. paczek dla uchodźców, a w nich blisko 40 ton żywności i podstawowych artykułów higienicznych. Akcja nadal trwa i jest organizowana we współpracy z Caritas Polska. Natomiast w porozumieniu z Agencją Pracy Tymczasowej, Grupa Eurocash wspiera swoich ukraińskich pracowników z bezpiecznych sprowadzeniu rodzin do Polski. Oferuje pomoc przy zakwaterowaniu, a także wsparcie w postaci produktów spożywczych. Do tej pory udało się pomóc w ten sposób blisko 400 rodzinom.