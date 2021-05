Delikatesy Centrum w oparach, rusza grupa ratownicza

Eurocash wdraża plan naprawczy w sklepach własnych Delikatesy Centrum, fot. shutterstock

Grupa Eurocash prowadząca sieć sklepów Delikatesy Centrum wdraża plan naprawczy w sklepach własnych. Do zadania specjalnego wytypowano tzw. grupę ratowniczą.

Kampania na rzecz odbudowy sklepów własnych

Eurocash rusza z kampanią na rzecz odbudowy sklepów własnych. Jej główne punkty to:

- SEGMENTACJA I WYBÓR SKLEPÓW (na podstawie rankingu LFL i kontrybucji wyłoniono 180 sklepów własnych o najgorszych wynikach)

- KOŁO RATUNKOWE "PLAN" (plan naprawczy obejmuje znaczące inwestycje w marże, ceny, oferty promocyjne i lojalnościowe)

- ZAŁOŻENIA SPRZEDAŻY (Głębszy i odważniejszy plan inwestycyjny ukształtował założenia

dotyczące odbudowy sprzedaży.)

- RATOWNICY ”LUDZIE” (Ratownicy HO: Grupa zadaniowa w HO do koordynowania planu)

- MONITOROWANIE I KONTROLA (Ciągłe monitorowanie procesu HO i Operacji w celu zapewnienia, że wszystkie zadania są wykonywane prawidłowo)

Parametry

Grupa Eurocash prowadzi 425 sklepów własnych, 980 sklepów franczyzowych i 156 sklepów partnerskich (Rogala+FHC-2). Sprzedaż z mkw. w przypadku sklepów własnych w I kw. 2021 r. to 1.1 tys. miesięcznie przy sklepie o pow. 355 mkw. (1.2 tys. zł w I kw. 2020 r.), w przypadku sklepu franczyzowego jest to 1.7 tys. zł., a przy sklepach partnerskich 1.6 tys. zł.

Firma podkreśla, że wdrożenie koncepcji Delikatesy Centrum w sklepach własnych wymaga jeszcze pracy i skupienia.

– Spadek rentowności wynika przede wszystkim z gorszych rezultatów własnych sklepów detalicznych w sieci Delikatesy Centrum. Pod względem efektywności, w tym sprzedaży na metr kwadratowy, ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Naszym celem jest, aby „równały w górę” do najlepszych. Na początku br. wdrożyliśmy program naprawczy, do którego wytypowaliśmy 180 placówek najsłabiej radzących sobie na rynku. W pierwszej fazie działania naprawcze wdrożyliśmy w 120 sklepach. Druga faza, planowana na sierpień, obejmie kolejne 60 sklepów – zapowiedział Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.