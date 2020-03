Delko: Niektórzy producenci zaczęli oczekiwać przedpłat za towar

Grupa Delko podała, że płynność finansowa firmy jest dobra. Niestety niektórzy producenci zaczęli oczekiwać przedpłat za towar.

Zarząd Delko poinformował o sytuacji bieżącej firmy w kontekście zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19:

- Grupa Delko prowadzi działalność zaspokajającą podstawowe potrzeby społeczeństwa tzn. prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach z żywnością (75 sklepów), sprzedaż detaliczną w sklepach ze środkami czystości oraz prowadzi dystrybucję hurtową środków higienicznych, papieru toaletowego, mydła, detergentów, środków dezynfekcyjnych do ponad 18.000 firm, urzędów i sklepów w Polsce.

- Wszystkie sklepy i hurtownie Grupy Delko poprawnie funkcjonują. Sprzedaż jest prowadzona z zachowaniem możliwych procedur bezpieczeństwa w celu zminimalizowania zagrożenia COVID-19. Pracownicy wyposażeni zostali w podstawowe środki ochrony osobistej. Godziny pracy sklepów zostały skrócone. Ograniczony został również kontakt z osobami z zewnątrz przedsiębiorstwa. Narady i spotkania odbywają się w trybie zdalnym.

- Produkcja mydeł antybakteryjnych, papieru toaletowego i innych środków higieny osobistej pod markami Delko jest kontynuowana. Występują jednak braki surowców lub komponentów.

- Pracownicy w zdecydowanej większości stawiają się do pracy i wykonują ją z zaangażowaniem i poświęceniem.

- Zaopatrzenie w artykuły spożywcze, środki higieniczne jest dość dobre, jak na obecną sytuację. Krótkoterminowo pojawiają się braki niektórych towarów, ale dostawy z fabryk przychodzą w miarę regularnie.

- Popyt na środki dezynfekcyjne znacznie przewyższa podaż.

- Płynność finansowa Grupy jest dobra. Niestety niektórzy producenci zaczęli oczekiwać przedpłat za towar.

- Audyty kupowanych firm (Waldi Komorniki, Delta Zielona Góra) są kontynuowane zdalnie. Można się jednak spodziewać, że finalizacja transakcji przedłuży się w czasie za zgodą obu stron do momentu, aż zagrożenie epidemiologiczne będzie zmniejszone.

- W krótkoterminowym horyzoncie czasowym wyniki finansowe Grupy Delko będą dobre i prawdopodobnie zbliżone do poprzednich. Sprzedaż w pierwszym kwartale 2020 roku będzie prawdopodobnie wyższa niż w okresach poprzednich.