Deloitte: Dobra obsługa online to podstawa w dobie koronawirusa

W dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zamkniętych galerii handlowych dla niektórych branż, takich jak detaliczna, logistyczna czy kurierska, Internet stał się niezbędny dla utrzymania ciągłości biznesowej. Ważne jest zatem zadbanie o odpowiednią jakość obsługi klienta właśnie przez kanały cyfrowe.

Wyniki badania firmy Deloitte „Customer Experience Drivers” dowodzą, że dzięki przychylności obecnych klientów można pozyskiwać kolejnych, którzy szukając informacji o nowej marce, bardzo często polegają na opinii innych użytkowników. Dotyczy to między innymi klientów usług kurierskich (49 proc.), które są zresztą najlepiej oceniane pod kątem spersonalizowanych i wysokiej jakości doświadczeń klientów.

Branża usług kurierskich do celów prywatnych wydaje się odporna na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa SARS-CoV-2. Przed wystąpieniem kryzysu to właśnie ta branża była najwyżej oceniana przez polskich konsumentów i w badaniu Deloitte uzyskała najwyższą średnią ocenę, tj. 4,27 w pięciostopniowej skali. Na drugim miejscu znalazł się e‑commerce z wynikiem 4,13. Trzecim, najbardziej satysfakcjonującym klientów pod względem obsługi sektorem, są aplikacje sieci handlowych ze średnią oceną 4,07. W rankingu najbardziej przyjaznych branż pod kątem zadowolenia najsłabiej wypadł transport miejski, uzyskując średnią ocenę 3,84.

Obecnie to nie pozycja marki, produkt czy rynkowy trend decydują o zwiększeniu satysfakcji, a tym samym lojalności klienta, a właśnie jego doświadczenia z marką.



- Polepszenie doświadczeń nie dotyczy jedynie usprawnienia procesu zakupowego czy dopasowania oferty do indywidualnych preferencji. Równie ważna jest komunikacja w czasie rzeczywistym, dopasowanie do kontekstu i wielokanałowość, które budują dziś skuteczność kampanii marketingowej i dostarczają unikalnych doświadczeń konsumenckich – mówi Wiesław Kotecki, dyrektor, lider zespołu Experience Design w Deloitte Digital.