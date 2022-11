Deweloper obiektów dla sieci handlowych na minusie

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad projektami deweloperskimi znajdującymi się w portfelu Grupy kapitałowej Tower Investments. Prowadzone były również intensywne czynności w celu pozyskania nowych lokalizacji, głównie dla operatorów z branży

spożywczej.

Sieci spożywcze napędem Tower Investments

- To wydaje się być obecnie jedyna grupa inwestorów, która nie reaguje istotnymi ograniczeniami na otaczającą nas sytuację rynkową. Pozostała część uczestników rynku wykazuje daleko idącą wstrzemięźliwość w podejmowaniu decyzji o zakupach gruntów, lokali i obiektów kubaturowych. Nie jest to najlepszy prognostyk na najbliższe miesiące, a być może nawet kwartały. Spółka przygotowuje się na ten trudny okres, skupiając się na pozyskiwaniu i przygotowaniu projektów, których realizacja będzie możliwa w perspektywie 12-18 miesięcy, podejmując jednocześnie próby zbycia części aktywów w celu dalszej redukcji zadłużenia. Trwają intensywne rozmowy z obligatariuszami i instytucjami finansowymi w celu znalezienia optymalnego modelu współpracy - napisał w liście do akcjonariuszy Bartosz Kazimierczuk, prezes Tower Investments.

Jak dodał, pozycja Grupy jest wciąż mocna z uwagi na atrakcyjny portfel nieruchomości inwestycyjnych, niski poziom zadłużenia Grupy oraz szereg rentownych kontraktów, których realizacja nastąpi w ciągu najbliższych 4-5 kwartałów. Mimo spadku przychodów względem ubiegłego roku, co spowodowane jest silnym hamowaniem rynku mieszkaniowego oraz braku transakcji z deweloperami mieszkaniowymi w zakresie obrotu działkami inwestycyjnymi, Grupa ma dobre perspektywy dalszego rozwoju oparte o mocno zdywersyfikowany portfel projektów będących w przygotowaniu.

Co dalej z e-grocery Deli2

- W zakresie rozwoju platformy e-commerce Deli2, która mimo wzrostu wciąż wymaga dalszych inwestycji, niezbędna jest kolejna runda finansowania lub pozyskanie silnego partnera branżowego. Prowadzone są w tej kwestii intensywne prace - poinformował Bartosz Kazimierczuk.