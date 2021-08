Dino: 6 mld zł przychodów i 150 nowych sklepów w I półroczu

Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2021 r. 9,5%. W II kw. 2021 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 11,7%.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale 2021 roku 196,2 mln zł wobec 148 mln zł zysku rok wcześniej. Po całym I półroczu zysk netto wyniósł 341 mln zł (wzrost o 35,4 proc. rdr).

W I półroczu 2021 r. wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 28,9% do 552,7 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 9,19%, podczas gdy w I półroczu 2020 r. było to 9,15%. W II kw. 2021 r. wynik EBITDA zwiększył się o 29,8% do 309,9 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 9,53% i była o 0,15 pkt proc. niższa niż w II kw. 2020 r.

1622 sklepy Dino

W II kw. 2021 r. uruchomionych zostało 91 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2021 r. otwartych zostało 150 nowych sklepów w stosunku do 84 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2021 r. sieć Dino liczyła 1622 markety o łącznej powierzchni sali sprzedaży 633 247 mkw. , o 320 więcej niż przed rokiem. Spółka Dino Polska w okresie trzech lat, do 30 czerwca 2021 r., zwiększyła liczbę sklepów o 773, czyli o 91%.

Świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 37,4 proc. sprzedaży grupy w II kwartale i za 38 proc. w pierwszym półroczu 2021 r.

W I półroczu 2021 r. ukończona została budowa szóstego centrum dystrybucyjnego Dino Polska w Sieroniowicach w województwie opolskim. Trwała budowa centrum dystrybucyjnego w Sierpcu, w województwie mazowieckim.

Strategia Dino zakłada dalszy rozwój działalności poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach: kontynuację szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów, kontynuację wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL) oraz konsekwentną poprawa rentowności.