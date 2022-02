Dino buduje magazyn za 130 mln zł. Będzie praca dla 500 osób

- Zarząd Dino podał, że 14 lutego 2022 r. podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia budowy nowego centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim. W związku z inwestycją spółka będzie zawierała szereg umów z niezależnymi od spółki podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji takiej inwestycji, w tym z podmiotem, który będzie pełnił rolę generalnego wykonawcy. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. metrów kwadratowych - podała dziś spółka.

Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 130 mln zł (netto) i zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz z kredytów bankowych. Celem nowego centrum dystrybucyjnego będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci. Spółka oczekuje, że zakończenie Inwestycji nastąpi na przełomie 2022 i 2023 r.

Jak czytamy na oficjalnej stronie gminy, 11 stycznia br. w Ostrowie Wielkopolskim Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz Pełnomocnik firmy Dino Mateusz Charuba podpisali akt notarialny na mocy, którego firma Dino kupiła od Gminy Lubień Kujawski za kwotę ponad 3 mln zł nieruchomość o powierzchni 15 ha położoną w strefie przemysłowej w Lubieniu Kujawskim.

Docelowo na terenie obiektu zatrudnienie ma znaleźć ok. 500 osób oraz dodatkowo, przy pracach związanych z transportem, ok. 180 osób. Centrum zapewni obsługę dla ok. 400 okolicznych sklepów sieci Dino.

Dino 23. inwestorem w strefie przemysłowej

Dino to obecnie 23 inwestor, który zdecydował się na nabycie gruntu w strefie przemysłowej w Lubieniu Kujawskim. Obszar lubieńskiej strefy przemysłowej obejmuje powierzchnie ok. 200 ha, z których inwestorzy wykupili już ok. 170 ha.

Firma planuje w 2022 roku wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu do ok. 1,3 mld zł planowanych na 2021 rok. Przypomnijmy, pod koniec grudnia 2021 r. Grupa Dino Polska zawarła z bankiem PKO BP trzy umowy o kredyt inwestycyjny na łączną kwotę 352 mln zł. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego.

Na koniec 2021 r. sieć Dino liczyła 1815 sklepów.