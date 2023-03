Dino gotowe do otwarcia 8. centrum dystrybucyjnego

Dino jest największym inwestorem w strefie przemysłowej w Lubieniu Kujawskim dysponując łącznie terenem inwestycyjnym o powierzchni 30 ha. Nieruchomość pod nowe centrum dystrybucyjne kosztowała sieć ponad 3 miliony złotych. Teraz czekamy na oficjalne otwarcie obiektu.

Przypomnijmy, że Dino rozwija się w tempie błyskawicznym. Nowy sklep otwierany jest prawie codziennie.

Dino wybudowało magazyn za 130 mln zł

- Zarząd Dino podał, że 14 lutego 2022 r. podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia budowy nowego centrum dystrybucyjnego spółki w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim. W związku z inwestycją spółka będzie zawierała szereg umów z niezależnymi od spółki podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji takiej inwestycji, w tym z podmiotem, który będzie pełnił rolę generalnego wykonawcy. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. metrów kwadratowych - podała spółka w styczniu 2022 r.

Szacowane nakłady inwestycyjne określono na około 130 mln zł (netto).

Podano wtedy, że spółka oczekuje, że zakończenie inwestycji nastąpi na przełomie 2022 i 2023 r. Z naszych informacji wynika, że centrum oficjalnie jeszcze nie ruszyło.

Obok nowego centrum dystrybucyjnego wybudowano też sklep Dino

W grudniu 2022 r. miejski portal pisał, że w lubieńskiej strefie przemysłowej powstaje także nowy market spożywczy sieci Dino. Obiekt realizowany jest obok budowanego Centrum Dystrybucyjnego Dino.

- Nowy market ma zostać oddany do użytkowania łącznie z centrum, czyli według informacji przekazywanej przez wykonawcę w marcu 2023 roku - podano na stronie lubienkujawski.pl.

Zarobki w Dino

Przypomnijmy, docelowo na terenie obiektu zatrudnienie miało znaleźć ok. 500 osób oraz dodatkowo, przy pracach związanych z transportem, ok. 180 osób. Centrum zapewni obsługę dla ok. 400 okolicznych sklepów sieci Dino.

We wrześniu Dino ogłaszało rekrutację do pracy w magazynie. Na ogłoszeniu podano kwotę zarobków - od 3500 zł brutto. Rok wcześniej szykano dyrektora nowego centrum. W tym ogłoszeniu zarobki nie były podane.

Centra dystrybucyjne Dino

W raporcie firmy za 2021 r. czytamy, że produkty oferowane w sklepach Dino są dystrybuowane przez siedem centrów dystrybucyjnych, które mogą zapewnić dostawy łącznie do ok. 2500-2800 sklepów. W 2021 r. Grupa Dino uruchomiła dwa nowe centra dystrybucyjne zlokalizowane w Sieroniowicach, w województwie opolskim oraz w Sierpcu, w województwie mazowieckim. Łączna powierzchnia centrów dystrybucyjnych na koniec 2021 r. wynosiła 317 tys. m2 i była o blisko 43% większa niż na koniec 2020 r.