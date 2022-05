Dino, Intermarche, Spar - o ile wzrosły ceny w supermarketach?

Porównanie cen w 5 ogólnopolskich sieciach supermarketów: Dino, Polomarket, Intermarche, Stokrotka, SPAR

Sieć Dino oferuje obecnie 50 produktów w cenie 339 zł. W marcu ten sam zestaw 50 produktów można było kupić płacąc 324-325 zł, czyli o 14 zł drożej. Rok temu w maju podobne zakupy kosztowały 307 zł, co oznacza podwyżkę na poziomie 32 zł, czyli 10 proc. W Dino drożało pieczywo, jaja, masło, ser gouda, a nawet papryka i pieczarki.

W sklepach z logo Polomarket zakup 50 produktów z Koszyka to wydatek rzędu 343,4-345,5 zł wobec 326 zł w marcu br. Na przestrzeni dwóch miesięcy, herbata, pieczywo, olej, masło, jaja czy pieczarki podrożały w sumie o 20 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały 302 zł. Oznacza to, że obecnie jest o 41-43 zł drożej, co oznacza inflację na poziomie 14 proc.

50 produktów z Koszyka kosztuje obecnie w Intermarche od 350-352,5 zł w zależności od miasta. Jeszcze w marcu płaciliśmy tutaj 319 zł. To oznacza podwyżkę cen o 30-33 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały 302 zł. W rok ceny skoczyły o 50 zł, czyli o 16,5 proc. W ostatnim czasie w Intermarche drożał olej, pieczywo, masło, jaja, cukier, kurczak, papryka.

Z kolei sieć Stokrotka zaproponowała 50 produktów z Koszyka w cenie 355,5 czyli o 30 zł drożej niż w marcu (325 zł). Rok temu podobne zakupy kosztowały 303 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie ponad 50 zł rdr., czyli ponad 17 proc. W Stokrotce podrożały pieczywo, herbata, jaja, olej, ser gouda, cukier, kurczak, pieczarki.

W SPAR za 50 produktów z Koszyka płacimy 367,5 zł wobec 352 zł w marcu br, czyli o 15 zł więcej. W maju 2021 podobne zakupy kosztowały 326,5 zł, czyli obecnie jest o 41 zł drożej a w ujęciu procentowym o 12,5 proc.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl. Badanie wykonano w weekend 6-7 maja 2022.

Od początku 2014 roku dlahandlu.pl pozyskuje dane jedynie w drodze bezpośrednich spisów cen w sklepach, w terminach znanych tylko redakcji. Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a jedynie w przypadku ich braku rynkową cenę średnią dla danego produktu. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, 450 g w przypadku wędlin, itp.