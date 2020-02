Dino ma 150 mln zł kredytu na dalszą rozbudowę sieci

Dino ma kredyta na 150 mln zł, fot. Shuttertock

Zarząd Dino Polska SA poinformował, że 7 lutego 2020 r. została zawarta umowa o kredyt inwestycyjny z bankiem PKO BP SA na kwotę 150 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Jak dodano, umowa została podpisana w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez spółkę.

Kredyt został udzielony w walucie polskiej na okres od 7 lutego 2020 r. do 6 listopada 2023 r.



- Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę PKO BP SA. Zabezpieczeniem Kredytu są: i) hipoteka umowna do kwoty 225 mln zł na nieruchomościach należących do spółki, zabudowanych sklepami spółki oraz ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie - podało Dino w komunikacie.