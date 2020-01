Dino otwiera ponad dwa razy więcej sklepów, niż Biedronka. Czy mniejszy format to zmieni?

fot. materiały prasowe

Sieć Dino otworzyła w 2019 r. 243 nowe sklepy wobec 202 marketów rok wcześniej. Na koniec roku firma liczyła 1218 sklepów. Biedronka na koniec 2019 roku liczyła 3 002 lokalizacji, otwierając łącznie 102 placówki. Dino otworzyło blisko dwa i pół razy więcej sklepów, niż Biedronka. Czy nowy, mniejszy format pozwoli sieci znów ruszyć z kopyta?

Właściciel sieci Dino nie podał jeszcze wyników finansowych za cały rok, więc możemy się przyjrzeć jedynie finansom spółek za trzy kwartały 2019 r.

W tym czasie przychody ze sprzedaży sieci Dino wyniosły 5,5 mld zł, przy wzroście sprzedaży w istniejących sklepach (LfL) o 11,4%. W okresie od stycznia do końca września 2019 r. spółka przeznaczyła na inwestycje 629 mln zł, co stanowi wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.

W okresie od stycznia do września, sprzedaż w sklepach Biedronki zwiększyła się w walucie lokalnej o 8,3 proc., a sprzedaż porównywalna wzrosła o 5,1 proc. Przychody Biedronki za dziewięć miesięcy wyniosły 9,2 mld euro (39 mld zł) i stanowiły 67,6 proc. całych przychodów Jeronimo Martins. CAPEX Biedronki wyniósł 221 mln euro (937 mln zł).

Strategia działania Dino Polska oparta jest na standardowym projekcie sklepu dysponującego miejscami parkingowymi dla klientów i zaopatrywanego w każdy dzień tygodnia (z wyjątkiem niedziel) w produkty świeże. Większość sklepów ma powierzchnię sali sprzedaży ok.400 m2.

Sklepy Biedronki mają średnio ok. 600-1000 m2 powierzchni, jednak firma inwestuje obecnie w mniejsze placówki, które powierzchnią sprzedaży są zbliżone do Dino (ok. 400-500 m2). Na koniec roku było ich już 33. Mniejszy format ma być dla sieci sposobem na konkurowanie z coraz silniejszym Dino. Taki scenariusz mógłby zwiększyć konkurencję w segmencie supermarketów proximity i małych sklepów w średnim terminie oraz może stanowić ryzyko dla zakładanych prognoz wyników w sieci Dino. Rozwijanie nowego formatu sklepów stwarza sieci możliwość otwierania placówek w mniejszych miejscowościach, gdzie w ostatnich latach znacząco poprawiła się sytuacja materialna konsumentów, a w takich miejscowościach króluje właśnie Dino.

Do 2028 roku mniejsze sklepy sieci mają stanowić jednak tylko 15 proc. całej powierzchni sprzedażowej Biedronki.

Pozostaje pytanie czy Biedronka podejmie rękawicę i powalczy o miejsce w małych miejscowościach?