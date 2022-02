Dino prowadzi rekrutację do nowego magazynu. Poszukiwana kadra kierownicza

Sieć uzyskała już pozwolenie na budowę. Inwestycja ma polegać na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi a także firmowego sklepu.

W pierwszej kolejności poszukiwani kierownicy magazynu

Obecnie sieć poszukuje osób na stanowiska kierownicze. Kandydaci będą musieli przejść kilkumiesięczne szkolenie.

Docelowo na terenie obiektu zatrudnienie ma znaleźć ok. 500 osób oraz dodatkowo, przy pracach związanych z transportem, ok. 180 osób. Centrum zapewni obsługę dla ok. 400 okolicznych sklepów sieci Dino.

Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. metrów kwadratowych.

Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 130 mln zł (netto) i zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz z kredytów bankowych. Spółka oczekuje, że zakończenie Inwestycji nastąpi na przełomie 2022 i 2023 r.