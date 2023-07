Dino przystopowało z otwarciami

Dino Polska otworzyła od stycznia do końca czerwca 2023 r. 116 nowych sklepów.

Na koniec czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2272 sklepy, podczas gdy rok wcześniej obejmowała 1975 marketów.

Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła na koniec półrocza 894,2 tys. mkw. wobec 775,0 tys. mkw. rok temu.

Tymi danymi sieć pokazała, że tempo otwarć spada. Zarząd firmy uprzedzał o takim scenariuszu.

Dino rozwija się wolniej

– Ekspansja geograficzna pozostaje jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Choć w 2022 r. nieznacznie skorygowaliśmy w dół krótkoterminowe plany dotyczące wydatków inwestycyjnych, tak by lepiej przygotować firmę do funkcjonowania w bardziej wymagającym otoczeniu ekonomicznym, to zapotrzebowanie konsumentów na sklepy w formacie Dino, które widzimy przy okazji każdego nowego otwarcia utwierdza nas w przekonaniu o dużym potencjale dalszego rozwoju naszej sieci – mówił w maju Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

Dino: 1,3 mld zł na inwestycje

Planowane nakłady inwestycyjne na 2023 r. to około 1,3 mld zł, na co w głównej mierze, oprócz rozwoju sieci sklepów, złożą się wydatki na zaplecze logistyczne oraz na rozbudowę zakładu mięsnego Agro-Rydzyna i budowę mniejszego zakładu rozbioru mięsa w innym regionie Polski.

Dino to polska sieć średniej wielkości supermarketów. Powierzchnia sali

sprzedaży większości sklepów wynosi 400 m2. Każdy sklep oferuje klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (SKU), w większości produktów pod znanymi markami oraz produktów świeżych, a także posiada stoisko mięsne

z obsługą.