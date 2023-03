Dino zależne od jednego dostawcy. Kłopoty mogą zrujnować reputację marki

Dino ma własny zakład przetwórstwa mięsnego. Zakład Agro-Rydzyna zlokalizowany jest w miejscowości Kłoda, blisko siedziby głównej Dino w Krotoszynie. Jest on jedynym dostawcą świeżego mięsa do Dino. Dzięki temu sieć ma pełną kontrolę nad jakością produkcji i logistyką wyrobów mięsnych - jest to źródło istotnej przewagi konkurencyjnej.

Agro-Rydzyna bardzo ważnym dostawcą Dino

W 2022 r. produkty i towary dostarczone przez AgroRydzynę wygenerowały blisko 14% przychodów ze sprzedaży Dino Polska.

Spółka Agro-Rydzyna założona została w 1992 roku i należy do Grupy Kapitałowej Dino Polska. Specjalizuje się w produkcji świeżego mięsa, wędlin oraz przetworów mięsnych.

A co jeśli Agro-Rydzyna przerwie produkcję?

Zarówno Agro-Rydzyna, która wytwarza produkty ze świeżego mięsa, jak i Dino Polska prowadzą sprzedaż produktów spożywczych i w związku z tym, podlegają wielu przepisom dotyczącym ochrony zdrowia oraz przepisom sanitarnym mającym zastosowanie do produkcji żywności.

- Biorąc pod uwagę złożoność procesu produkcji żywności, istnieje ryzyko, że w szczególności Agro-Rydzyna nie spełni wszystkich wymogów i procedur sanitarnych, włącznie z tymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny oraz monitoringu i dokonywania analiz laboratoryjnych jakości surowców i produktów gotowych. Jeżeli zakład mięsny prowadzony przez AgroRydzynę nie spełni wymogów jakościowych oraz dotyczących ochrony zdrowia i sanitarnych wynikających z odpowiednich przepisów, produkcja wyrobów ze świeżego mięsa może zostać ograniczona lub nawet przerwana. Wystąpienie wyżej wskazanych okoliczności może wywrzeć negatywny wpływ na markę i reputację Dino Polska, a w konsekwencji na jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy oraz na cenę akcji spółki - podaje Dino Polska.

Grupa stara się przeciwdziałać takiemu ryzyku starannie wybierając dostawców surowców i produktów oraz monitorując przestrzeganie zgodności działalności z wewnętrznymi systemami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości żywności (w tym HACCP) oraz z przepisami prawa żywieniowego.