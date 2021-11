Dino zapomniało o cyfryzacji. Zapłaci za to wysoką cenę?

Rynek e-grocery w Polsce wciąż raczkuje, ale największe sieci budują podwaliny pod działalność w tym modelu. Być może to kwestia kilku lat, kiedy sprzedaż żywności przez internet „wystrzeli”.

Aplikacje mobilne i karty lojalnościowe pozwalają zbierać informacje o tym jak i co klienci kupują. Bez tych danych trudno będzie w przyszłości działać w segmencie retail.

Jak długo Dino wytrzyma bez cyfryzacji i czy będzie w stanie nadrobić tą zaległość za kilka lat?

E-grocery przygotowuje się do startu

- Dino wytrzyma tak długo, jak długo Biedronka nie będzie wprowadzała prawdziwego e-commerce, nie tylko testowo jak robi to teraz z Glovo. Dopóki Biedronka nie zrobi takiego ruchu, nie sądzę byśmy mieli wielki boom na masowe e-grocery w Polsce. Choć jest wiele podmiotów które próbują sił w tym segmencie, to jednak większość z nich skupia się na małym, szybkim koszyku. W segmencie większych zakupów nie ma wielu graczy. Jest tu Frisco, jednak ta spółka ma ograniczone moce przerobowe – mówi Łukasz Wachełko, analityk Wood&Company.

Niestety Dino w takiej sytuacji może mieć problemy z nadrobieniem zaległości. E-grocery nie polega tylko na sprzedaży i wysyłce żywności, trzeba do tego posiadać dane klientów. Biedronka robi to od lat, można powiedzieć, że przygotowuje grunt pod prawdziwe e-commerce.

Prezes Żabki Tomasz Suchańskie niedawno tłumaczył, jak to „działa”. Przypomniał, że aplikacja Żabki ma 6 mln użytkowników. - Dzięki temu wiemy o klientach bardzo dużo i jesteśmy w stanie im zaproponować rozwiązania indywidualne. Np. proponujemy piwo w momencie, kiedy klient ogląda mecz. Możemy komunikować się bezpośrednio z klientem, to nie jest możliwe nawet przez Facebooka – mówił Tomasz Suchański podczas EEC w Katowicach.

Jego zdaniem, ekspansja geograficzna wciąż jest ważna, ale bycie blisko klienta oznacza dziś co innego niż w niedawnej jeszcze przeszłości. Dziś oznacza to takie podejście do relacji w klientami, że czują się oni w centrum uwagi.