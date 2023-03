Dino zdefiniowało zestaw chorób zawodowych kasjerów

- Charakter pracy w sieciach handlowych charakteryzuje tzw. monotypowość, czyli powtarzalność ruchów roboczych. Kasjerki wykonują kilka a nawet kilkanaście takich ruchów na zmianę, podczas gdy norma to maksymalnie 1600 ruchów. Prowadzi to do schorzenia zwanego zespołem cieśni nadgarstka - mówiła kilka lat temu na naszych łamach prof. dr hab. inż. Ewa Górska, prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Zespół cieśni nadgarstka jest wpisany do wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 1836).

Choroby pracowników sieci Dino. Zespół cieśni nadgarstka doskwiera najczęściej

W 2021 r. wskaźnik wypadkowości (liczba zdarzeń na 1000 pracowników) w sklepach, magazynach i centrali Dino wyniósł 23,8. W 2022 r. zanotowano spadek wskaźnika wypadkowości do poziomu 22,9. Były to głównie lekkie wypadki, obejmujące w szczególności skaleczenia.

Dino zdefiniowało zestaw chorób zawodowych, na które mogą być narażeni pracownicy. Do tych chorób zaliczono: przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy (tj. zespół cieśni w obrębie nadgarstka i zespół rowka nerwu łokciowego), na które szczególnie narażeni są pracownicy biurowi i osoby pracujące na stanowiskach kasowych; choroby wywołane działaniem wysokich lub

niskich temperatur otoczenia (tj. odmroziny), na które narażeni mogą być pracownicy mroźni.

Zespół cieśni nadgarstka. Co to za choroba?

Firma Medicover w ten sposób opisuje przypadłość: " Klasyczne objawy to parestezje (uczucie mrowienia, drętwienia, "prądów"), bóle nadgarstka i uczucie sztywności palców. Dolegliwości bólowe pojawiają się w nocy, podczas snu. Chorzy budzą się z powodu dokuczliwego bólu, drętwienia, mrowienia nadgarstka, dłoni, palców. W zaawansowanym etapie choroby bóle są silniejsze i pojawiają się zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu. Ponadto pojawiają się zaburzenia czucia powierzchownego w obrębie opuszek palców I i II. W miarę rozwoju choroby zanikają mięśnie kłębu kciuka. Chory ma trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów ręką, z trudem unosi filiżankę z kawą. Osłabia się chwyt i pojawiają się problemy z zaciśnięciem ręki w pięść."

Warunki pracy w sieci Dino

Polityka rekrutacyjna i kadrowa Dino Polska oparta jest na czterech filarach:

1. Format sklepu i jego lokalizacja – firma zagęszcza sieć marketów Dino, dzięki czemu jest atrakcyjnym pracodawcą blisko miejsc zamieszkania pracowników; jeden market Dino jest obsługiwany przez kilkunastu pracowników, którym oferuje stałe zatrudnienie, w oparciu o umowę o pracę

i w pełnym wymiarze etatu,

2. Satysfakcja pracowników – regularnie weryfikuje warunki pracy i sytuację kadrową w poszczególnych marketach Dino; pracownicy mogą przekazywać swoje uwagi co do warunków pracy oraz innych kwestii pracowniczych i organizacyjnych, co jest analizowane przez dedykowaną osobę w Dziale Personalnym w centrali spółki; komfort w miejscu pracy zapewnia poprzez jasno zdefiniowane obowiązki, standaryzację pracy, wsparcie zespołu trenerów wewnętrznych i kierownika regionalnego; ma rozwinięty system szkoleń wewnętrznych i wypracowano mechanizmy, dzięki którym z powodzeniem zatrudnia osoby niepełnosprawne i bez doświadczenia, szkoląc je do pracy w handlu detalicznym,



3. Rozwój zawodowy, awanse – Dino przywiązuje wagę do rozwoju zawodowego pracowników, co jest wspomagane przez system szkoleń oraz promowanie możliwości awansów – zarówno w obszarze marketów jak i administracji,

4. Konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne do kompetencji pracownika i warunków panujących na lokalnych rynkach pracy.

Dino zatrudnia 37 tys. ludzi

W Grupie Dino na koniec 2022 r. zatrudnionych było 37 386 osób, co stanowi o 4 960 (15,3%) więcej miejsc pracy, niż w roku poprzednim. Na koniec 2022 r. 88% pracowników Grupy Dino stanowiły kobiety, o 0,5 pkt

proc. więcej niż na koniec 2021 r.