Dino złapie zadyszkę?

W I kwartale 2022 r. sieć sklepów Dino konsekwentnie zwiększała skalę swojej działalności, otwierając 66 nowych marketów. Ekspansja skutkowała wzrostem liczby wizyt klientów w sklepach Dino o 32 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. oraz wzrostem obrotów o 39,6 proc., do 3,85 mld zł, przy wzroście sprzedaży like-for-like, czyli w sklepach istniejących od ponad roku, o 20,4%. Jakie wyniki pokaże sieć za pierwsze miesiące 2023 roku?

Giełda czeka na wyniki Dino

Dino na koniec marca 2023 r. liczyło 2210 sklepów. Przy okazji podsumowań 2022 roku w liście do akcjonariuszy padło kilka ważnych zdań o ostrożniejszym podchodzeniu do nowych inwestycji. Pokazuje to również tempo ekspansji. Pierwszy kwartał 2022 r. 66 otwarć, 2023 r. - 54.

- Z większą ostrożnością niż dotychczas będziemy podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na nasze koszty rozwoju. Oczekujemy, że w 2023 roku przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent - podano ostatnio.

Wartość rynkowa Dino to ponad 40 mld zł

Akcje Dino Polska zadebiutowały na GPW 19 kwietnia 2017 r. Obecny kurs to 424,20 zł za akcję a wartość rynkowa to 41,5 mld zł.

