Dino zwołuje ZWZ. Będzie nowy statut ale dywidendy brak

Jakie projekty uchwał przygotowała spółka? To m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego czy sprawozdania zarządu z dzałalności w 2022 r. Jest również rozpatrzenie oraz zaopiniowanie rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i RN oraz podjęcie uchwały ws. zmiany statutu spółki.

W projekcie uchwał nie wspomniano o wypłacie dywidendy.

Nowy statut Dino Polska

Spółka chce dokonać nastepujących zmian w statucie:

1) § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”.

2) Wykreśla się § 9 ust. 8.

3) § 14 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.

4) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.”.

5) § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”.

6) Wykreśla się § 15 ust. 3 Statutu.

7) § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 3) oraz brzmienie:

„Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

8) § 15 ust. 5 Statutu otrzymuje nową numerację (§ 15 ust. 4) oraz brzmienie:

„Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”.

9) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje nową numerację - § 15 ust. 5

Firma podaje, że projekt uchwały przewiduje zmiany § 9 ust. 7, § 9 ust. 8, § 14 ust. 1, § 14 ust. 3, § 15 ust. 2, § 15 ust. 3, § 15 ust. 4, § 15 ust. 5, statutu, które podyktowane są nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dokonaną na podstawie Ustawy z dnia 9 lutego 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.807 z dnia 12 kwietnia 2022 r.), która weszła w życie w dniu 13 października 2022 r.

Kapitał zakładowy spółki Dino wynosi 9.804.000,00 zł.