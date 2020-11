DL Invest kupił działkę pod budowę magazynu Stokrotki w Teresinie

fot. materiały prasowe

Firma DL Invest Group sfinalizowała transakcję zakupu działki o powierzchni 26 ha z potencjałem zabudowy na ponad 100.000 GLA, na której powstanie między innymi centralny magazyn dla operatora spożywczego firmy Stokrotka. Działka zlokalizowana jest w Teresinie w odległości 50 km od Warszawy.

Powierzchnia obiektu dla Stokrotki, który powstanie w formule BTS, będzie wynosiła ponad 34 500 mkw. Przedmiotowa umowa najmu jest efektem dotychczasowych realizacji DL Invest Group na rzecz firmy Stokrotka, która jest najemcą powierzchni magazynowych w DL Invest Park Psary. Oddanie do użytku projektu w Teresinie planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.



- Inwestycja w Teresinie docelowo zakłada budowę ponad 100.000 mkw. powierzchni magazynowej przy zachowaniu standardów ekologicznych w ramach programu DL Green. Daje to najemcy możliwość dalszej ekspansji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, a z drugiej umożliwia innym firmom skorzystanie z lokalizacji naszej inwestycji: działka mieści się w bliskim sąsiedztwie dróg krajowych DK92 i DK50. Oddalona jest o 20 km od autostrady A2, a w jej pobliżu przebiega linia kolejowa E20. Taka lokalizacja zapewnia doskonałe połączenie z resztą kraju – zauważa Dominik Leszczyński.

- Nie sprzedajemy naszych nieruchomości, a dbamy o ich wartość zarówno w krótko, jak i długookresowym terminie. To odróżnia nas od innych deweloperów komercyjnych, z których większość realizuje projekty z myślą o ich szybkiej komercjalizacji i sprzedaży” – zwraca uwagę Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group.

„Na Śląsku, skąd się wywodzimy posiadamy 12 parków handlowych oraz 5 budynków biurowych. W realizacji znajduje się także JV DHL Supply Chain-DL Invest Group w ramach projektu DL Invest Park Psary, który docelowo zakłada dostarczenie na rynek 200 000 mkw. powierzchni magazynowej. Realizujemy także szereg magazynów w formule BTS, jak oddane niedawno do użytku nieruchomości dla InPost, DHL, Hutchinson, czy też GTX Hanex Plastic” – podsumowuje Dominik Leszczyński.