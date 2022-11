DL Invest: Magazyny dla Stokrotki w Rzeszowie, dla Dr. Max w Teresinie, współpraca z InPost

Oddanie obiektu do użytku planowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2023 roku. Pierwszym etapem inwestycji DL Invest Park Teresin był obiekt o powierzchni ponad 34 500 mkw. zrealizowany przez DL Invest Group dla sieci Stokrotka. Inwestycja w Teresinie zlokalizowana jest w odległości 50 km od Warszawy. Potencjał zabudowy tej lokalizacji to ponad 100 000 mkw. GLA.

DL Invest Park Teresin to projekt powstający na działce o łącznej powierzchni 26 ha. Zlokalizowany jest w miejscowości Teresin-Gaj, w województwie mazowieckim.

Pierwszy etap realizacji projektu w Teresinie zakładał budowę 35.000 mkw. powierzchni dla sieci Stokrotka

Pierwszy etap realizacji projektu w Teresinie zakładał budowę 35.000 mkw. powierzchni dla sieci Stokrotka gwarantując możliwą ekspansję do blisko 100.000 mkw. Niemal wszystkie nasze lokalizacje, w których realizujemy nowe obiekty, umożliwiają ekspansje poprzez realizacje kolejnych faz projektów wraz ze wzrostem zapotrzebowania najemców – to przewaga długoterminowego inwestora który pozostaje właścicielem nieruchomości” - podkreśla Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

Plany DL Invest

W planach są kolejne fazy w DL Invest Park Psary, gdzie już ulokowały się Still, Gefco, Stokrotka czy też DHL Supply Chain. Finalizujemy zakupy gruntów pod kolejne magazyny ostatniej mili. W Poznaniu będzie to obiekt kurierski o powierzchni 10 tys. mkw., a we Wrocławiu – 30 tys. mkw. W zakresie budowy małych, podmiejskich magazynów współpracujemy między innymi ze spółką InPost. Z kolei w Katowicach mamy zabezpieczoną 7-hektarową działkę na terenach poprzemysłowych, które zrewitalizujemy. Zamierzamy wybudować tam 30 tys. mkw. powierzchni magazynowej, połączonej z biurową o wielkości 20 tys. mkw. Jest to nieruchomość przy ul. Murckowskiej - wskazuje Dominik Leszczyński.

W portfelu mamy dwanaście parków handlowych. W tym roku do użytku został oddany drugi etap parku w Knurowie. Trwają przygotowania do budowy parku handlowego w Mikołowie, który planowo ma zostać uruchomiony pod koniec 2023 roku. Planujemy także dwa kolejne obiekty, na które mamy już pozwolenia na budowę to jest w Kielcach i w Nowym Dworze Gdańskim.

Wprowadzamy też handel i usługi do naszych inwestycji biurowych – mają to być funkcje komplementarne względem potrzeb naszych najemców biurowych oraz mieszkańców sąsiednich budynków - podsumowje Dominik Leszczyński.