DL Invest Park Teresin: Najpierw Stokrotka, teraz Dr Max

Oddanie obiektu do użytku planowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2023 roku. Pierwszym etapem inwestycji DL Invest Park Teresin był obiekt o powierzchni ponad 34 500 mkw. zrealizowany przez DL Invest Group dla sieci Stokrotka. Inwestycja w Teresinie zlokalizowana jest w odległości 50 km od Warszawy. Potencjał zabudowy tej lokalizacji to ponad 100 000 mkw. GLA. Nowy magazyn, podobnie jak wszystkie nowe obiekty realizowane przez DL Invest Group, będzie certyfikowany w systemie BREEAM.

DL Invest Park Teresin to projekt powstający na działce o łącznej powierzchni 26 ha. Zlokalizowany jest w miejscowości Teresin-Gaj, w województwie mazowieckim.

Pierwszy etap realizacji projektu w Teresinie zakładał budowę 35.000 mkw. powierzchni dla sieci Stokrotka

„Zaufanie, jakim obdarzył nas Dr Max powierzając nam budowę swojego projektu świadczy o wysokiej ocenie naszych kompetencji w zakresie dostarczania specjalistycznych nieruchomości magazynowych. Umowa z Dr Max jest modelowym przykładem realizacji naszych inwestycji w oparciu o unikatowy model biznesowy. Przy wykorzystaniu rozbudowanej wewnętrznej struktury świadczymy usługi deweloperskie, projektowe, generalnego wykonawstwa oraz zarządzania aktywami pozostając długoterminowym właścicielem realizowanych projektów, aktywnie nimi zarządzając, dostosowując projekt do potrzeb najemców w całym okresie najmu, co jest kluczową przewagą w tak zmiennym otoczeniu biznesowym. Dodatkowo gwarantujemy ekspansję w całym okresie najmu. Pierwszy etap realizacji projektu w Teresinie zakładał budowę 35.000 mkw. powierzchni dla sieci Stokrotka gwarantując możliwą ekspansję do blisko 100.000 mkw. Ten element jest podstawą naszej strategii tj. zapewnienie naszym najemcom w danej lokalizacji możliwości rozwoju bez konieczności relokacji co w dobie rynku pracy opartego na trwałych strukturach pracowniczych jest istotną wartością. Niemal wszystkie nasze lokalizacje, w których realizujemy nowe obiekty, umożliwiają ekspansje poprzez realizacje kolejnych faz projektów wraz ze wzrostem zapotrzebowania najemców – to przewaga długoterminowego inwestora który pozostaje właścicielem nieruchomości” - podkreśla Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.