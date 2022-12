Dla prawie połowy Polaków tegoroczne Święta będą skromniejsze niż zwykle

Tegoroczna kolacja wigilijna będzie skromniejsza już dla niemal połowy polskich rodzin (42 proc.). Na stołach nie znajdziemy 12 potraw, bo co trzeci Polak planuje oszczędzać na jedzeniu i przygotuje ich mniej (31 proc.). Co dziesiąty (10 proc.) całkowicie zrezygnuje z obdarowywania bliskich. W tym roku problematyczna możne stać się również kwestia tego, gdzie umieścić upominki, bo z zakupu tradycyjnego drzewka chce zrezygnować już blisko co piąta (19 proc.) osoba - wynika z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor.