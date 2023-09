Dlaczego edukacja i szkolenia we franczyzie są ważne?

Wprowadzone narzędzia służące do pełnego wsparcia punktów handlowych realizowanych według nowej koncepcji nowoczesnych, dopasowanych do potrzeb współczesnych konsumentów sklepów Odido, poparte są wieloletnim doświadczeniem oraz aktywnym, indywidualnym doradztwem dla naszych franczyzobiorców.

Zaczynamy od przygotowania dopasowanego do danej lokalizacji rozplanowania sklepu oraz planu ułożenia towarów. Następnie nasz zespół otwarciowy koordynuje całość procesu modernizacji sklepu do momentu uroczystego otwarcia. Kolejnym etapem jest objęcie sklepu opieką przez opiekunów handlowych wspieranych przez certyfikowanych ekspertów sieci Odido. Stanowi to solidne wsparcie merytoryczne. Wykorzystują oni wyjątkowe kompetencje zdobyte dzięki odbytym szkoleniom i wieloletniemu doświadczeniu w terenie - wyjaśnia Łukasz Terelak, starszy kierownik ds. handlu detalicznego w Odido.



Szkolenia pozwalają osiągać cele biznesowe

- Po pierwsze, zwiększamy liczbę klientów w sklepie, co jest kluczowe dla sukcesu naszych franczyzobiorców. Poprzez edukację i wyszkolenie naszych zespołów, wprowadzamy w sklepach nowe standardy obsługi klienta, co przyciąga nowych konsumentów i zwiększa lojalność już obecnych. Nasze działania pomagają w tworzeniu pozytywnego doświadczenia zakupowego. Po drugie, zwiększamy sprzedaż i marżę sklepu. Personel, dobrze przeszkolony w technikach sprzedażowych, wsparty aktywnymi programami promocyjnymi, jest bardziej efektywny w zamykaniu transakcji i zwiększaniu obrotów. Jednocześnie, kontrola kosztów i zarządzanie funkcjonowaniem sklepu to kolejny aspekt, który wpływa na marżę. Nasze wsparcie obejmuje także te obszary. Po trzecie, zwiększenie profitowości biznesu klientów jest naszym długoterminowym dążeniem. Plany rozwoju sieci Odido, nowe narzędzia digitalowe i akcje promocyjne, które wprowadzamy, pomagają naszym franczyzobiorcom rozwijać swoje sklepy i zwiększać ich rentowność. Nasze działania obejmują te aspekty, aby wspierać sukces naszych klientów - wyjaśnia Łukasz Terelak.

I dofaje: - Wierzymy, że obrana strategia wsparcia franczyzobiorców na każdym etapie ich biznesu, będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie sprzedaży. Ciągłe doskonalenie umiejętności naszych zespołów pozwoli osiągnąć ambitne cele i rozwijać potencjał naszych klientów działających w nowej koncepcji sklepów Odido. Jesteśmy podekscytowani, że razem podejmujemy nowe wyzwania i przekonamy się, jak dużo możemy osiągnąć. Nasze wsparcie, edukacja i szkolenia, w połączeniu z planami wdrożeń, narzędziami digitalowymi, akcjami promocyjnymi, tworzą kompleksową strategię wspierającą naszych franczyzobiorców w osiągnięciu sukcesu biznesowego na trudnym obecnie rynku sklepów spożywczych. To nasza inwestycja w przyszłość i rentowność naszych klientów. O skuteczności działań niech świadczy wzrost dochodowości i satysfakcja klientów na już działających sklepach Odido zrealizowanych wg. nowej koncepcji.