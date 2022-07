Dlaczego nie ma cukru w Biedronce?

Paweł Mazurek, starszy menedżer ds. łańcucha dostaw w sieci Biedronka wyjaśnia:

Jeśli chodzi o sklepy w regionach przy granicy z Ukrainą, to dostawy do naszych placówek są realizowane na bieżąco – średnio do pojedynczej placówki dociera około 8-10 transportów w tygodniu. Zależy to od tego, czy jest to sklep cieszący się wyższym niż średnia zainteresowaniem klientów, czy standardowym, a także od wielkości pojazdu, który może dostarczyć produkty do konkretnej placówki ze względu na ograniczenia na konkretnych drogach. Jeśli chodzi o zainteresowanie klientów produktami typu cukier, sól, czy mąki, to rzeczywiście obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie nimi na początku marca, obecnie sytuacja unormowała się, a zainteresowanie przy granicy jest na podobnym poziomie jak w innych regionach, co przekłada się na równomierny poziom dostaw nieodbiegający od aktualnej średniej dla kraju.