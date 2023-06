Dlaczego polskie truskawki są droższe od importowanych?

Poseł Jarosław Wałęsa napisał interpelację ws. cen polskich truskawek. Poseł zwraca uwagę, że tegoroczne ceny truskawek są najwyższe w ostatnich latach. Jednakże ceny truskawek z południa Europy są o wiele niższe.

- Powyższa sytuacja wymusi na przedsiębiorcach, zajmujących się plantacją truskawek, znaczne obniżki cen produkcji oraz sprzedaży. Jak wiadomo z powszechnych informacji, w Polsce około 100 tys. plantatorów uprawia owoce jagodowe. Truskawki stanowią najważniejszy owoc z tego gatunku. Na ten moment na polskim rynku sprzedają się owoce szklarniowe, jednakże lada chwila pojawią się truskawki z upraw przyśpieszonych. W ostatnim etapie pojawią się truskawki polowe. Jednakże na ten moment dominują truskawki z krajów południowych, w szczególności z Grecji. Ich cena znacząco różni się od cen polskich truskawek - pisze poseł w interpelacji z końca kwietnia.

Jarosław Wałęsa pyta ministerstwo rolnictwa: Czy planują Państwo wsparcie dla polskich przedsiębiorców zajmujących się plantacją truskawek, jeżeli tak, to jakie konkretnie działania zamierzają Państwo podjąć? Czy planują Państwo wprowadzenie ograniczeń importu zagranicznych truskawek?

Na polskim rynku truskawek duża niestabilność cenowa

Na te pytania z z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedział Janusz Kowalski.

Tłumaczy, że na sytuację na rynku owoców ma wpływ wiele czynników, takich jak: warunki agrometeorologiczne, skala i pracochłonność danej uprawy oraz sytuacja podażowopopytowa w kraju i na świecie. Istotne są również zachowania uczestników rynku m.in. podmiotów skupujących produkty, zakładów przetwórczych, odbiorców hurtowych. Rosnące koszty siły roboczej (ważny element kosztów w przypadku truskawek przeznaczonych na rynek deserowy) czy środków do produkcji stanowią kluczowy czynnik kosztów produkcji. Sytuacji nie sprzyja rozdrobniona struktura na poziomie produkcji surowca, co w konsekwencji ogranicza możliwości prowadzenia skutecznych negocjacji handlowych. Te czynniki powodują, że na rynku owoców, w tym truskawek, występuje duża niestabilność cenowa.

Ceny truskawek deserowych w Polsce

Janusz Kowalski przytacza dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Podaje, że ceny truskawek deserowych w ostatniej dekadzie charakteryzowały się dużą zmiennością związaną z wahaniami wielkości produkcji. W 2022 r. ceny truskawek deserowych w spółdzielniach ogrodniczych wyniosły średnio 7,60 zł/kg i były o 19% niższe rok do roku i o 10% niższe w porównaniu do 2020 r. Ceny truskawek do przetwórstwa w 2022 r. były najwyższe od 2013 r.: truskawki do mrożenia skupowane przez zakłady przetwórcze kosztowały średnio 6 zł/kg (+33% r/r i +50% w porównaniu do 2020 r.), a truskawki na sok kosztowały średnio 3,80 zł/kg (+48% r/r i +46% w porównaniu do 2020 r.).

Dodaje, że rolnicy zajmujący się uprawą truskawek mogą korzystać na zasadach ogólnych z powszechnych instrumentów wsparcia dostępnych w Polsce w ramach systemu płatności bezpośrednich. Ponadto w ramach tzw. dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, przyznawana jest dodatkowa pomoc do owoców miękkich. W latach 2015-2016 wsparcie to miało formę płatności do owoców miękkich (truskawek i malin), natomiast od 2017 r. jest przyznawane w formie płatności do truskawek.

Dofinansowanie plantatorów truskawek

Płatność do truskawek przysługuje do powierzchni upraw truskawek. Nie

jest wymagana umowa kontraktacji, co pozwala na objęcie płatnością nie tylko

powierzchni upraw owoców kierowanych do przetwórstwa, lecz również wysokiej jakości owoców konsumpcyjnych, w tym owoców przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Plan Strategiczny WPR przewiduje kontynuację płatności związanej do truskawek w latach 2023-2027.

Wsparcie finansowe do upraw sadowniczych, w tym jagodowych (np. truskawka), przyznawane jest również w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014- 2020. Pomoc finansowa jest przyznawana do upraw w okresie przestawiania na produkcję ekologiczną, czyli w konwersji, jak i już ekologicznych, tj. po okresie konwersji.

Import truskawek do Polski. Dominuje Hiszpania i Grecja

Analiza danych handlowych wskazuje, że polski import truskawek świeżych pochodzi przede wszystkim z krajów członkowskich UE z Europy Południowej, tj. Hiszpanii i Grecji. Przywóz z tych krajów stanowił w sumie ponad 80% całego importu tego produktu do Polski w 2022 r. Dalsze miejsca na liście

dostawców zajmują inne kraje UE (Niemcy, Holandia) oraz kraje spoza UE – Turcja (1,07%), Ukraina (0,84%), Albania (0,81%) i Serbia (0,46%), a także niektóre kraje Afryki Północnej i z innych regionów świata (udziały na poziomie poniżej 0,5%).

Z kolei w imporcie mrożonych truskawek dominuje Egipt (73,3%), a na dalszych pozycjach są: Ukraina (7,56%), Niemcy (7,33%) oraz Maroko (2,41%). Inne kraje UE i spoza UE mają mniejsze udziały w imporcie.

- Odnosząc się do postulatu ograniczenia importu należy zauważyć, że w relacjach między krajami UE (w tym z krajami, z których rejestrujemy import truskawek, jak Hiszpania, Grecja czy w mniejszym stopniu Niemcy) Traktat o funkcjonowaniu UE (TFUE) wyklucza możliwość wprowadzania barier pozataryfowych (z innych względów niż bezpieczeństwo żywności) i taryfowych na rynku wewnętrznym UE - tłumaczy Janusz Kowalski.