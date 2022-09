Dlaczego sklepy pytają klientów o kod pocztowy?

Pytanie o kod pocztowy klientów przez placówki handlowe ma na celu przede wszystkim, pozyskanie niskim kosztem wiedzy na temat Catchment Area poszczególnych sklepów. Obok zalet w postaci nieznacznego obciążenia budżetu badawczego, obserwacji trendów w czasie i uzyskania ogólnej wiedzy na temat pochodzenia klientów, metoda ta, jak każda inna, posiada kilka wad - tłumaczy Marcin Augustyniak.

Kody pocztowe - wady metody

Ekspert Selectivv wskazuje na niedoskonałości tej metody. Są to:

1. Mała granulacja danych (kody pocztowe obejmują często znaczne obszary, np. w zasadzie dla całego miasta Jelenia Góra obowiązuje jeden kod pocztowy);

2. Brak jakiejkolwiek kontroli jakości danych (można ewentualnie jedynie usuwać dane, które mają ewidentny charakter anomalii);

3. Ograniczona precyzja w zakresie definiowania numeru kodu pocztowego klienta, gdy pytanie brzmi „jaki jest Pani/Pana kod pocztowy?” (czy ma to być kod pocztowy zamieszkania, zameldowania, pracy czy wreszcie pobytu w trakcie urlopu wypoczynkowego?);

4. Zmniejszająca się w ostatnich latach chęć Polaków do dzielenia się swoimi danymi (związana m.in. z większym poziomem wyedukowania w zakresie swoich praw związanych z wszelkiego rodzaju danymi i ich przekazywaniem), co może utrudniać obserwację zmian w czasie (poprzez zmianę charakterystyki próby);

5. Brak analogicznych informacji o placówkach konkurencji czy podstawowych zmiennych demograficznych czy behawioralnych klientów.

Czy sklepy mogą pytać o kod pocztowy?

Sam kod pocztowy nie jest daną osobową. Dopiero gdyby dochodziło do łączenia go z innymi informacjami, umożliwiającymi identyfikację konkretnej osoby, mielibyśmy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Wówczas na jego pozyskanie klienci musieliby wyrazić dobrowolną zgodę. Na gruncie RODO, nieudzielenie pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych nie powinno skutkować odmową realizacji sprzedaży.

Kod pocztowy - jakie korzyści dla sklepów?

Pomimo wymienionych wyżej ograniczeń wydaje się, że jest to stosunkowo cenne źródło danych.

- W zależności od potrzeb danej sieci handlowej możliwe jest ich połączenie np. z paragonem. Tym niemniej już podstawowa wiedza o pochodzeniu klientów niesie ze sobą znaczną wartość dla poszczególnych sklepów – szczególnie w kontekście prowadzenia komunikacji geotargetowanej. Kilka lat temu miała duże znaczenie przy tworzeniu precyzyjnych obszarów dystrybucji gazetek reklamowych (ich bezpośrednia dystrybucja od dłuższego czasu spada), może być wykorzystywana również np. przy planowaniu kampanii OOH czy działaniach online. W dłuższej perspektywie pozwala na obserwację trendów w poszczególnych obszarach i reagowanie na ich zmiany, analizy związane ze zmianami otoczenia konkurencyjnego i szacowania np. wpływu otwarcia nowej placówki konkurencji na zachowania klientów z poszczególnych obszarów Catchment Area i wiele, wiele innych - wylicza przedstawiciel firmy Selectivv.

Czy podanie kodu pocztowego jest bezpieczne?

- Reasumując: z punktu widzenia klienta podawanie kodu pocztowego w sklepie nie generuje zagrożeń, a wręcz może prowadzić do zwiększenia jego wiedzy na temat oferty placówki handlowej (przy bardziej precyzyjnej geograficznie komunikacji), natomiast z punktu widzenia sieci handlowych może stanowić jeden z ważnych elementów pozyskiwania informacji na temat odwiedzających poszczególne sklepy. Przy założeniu, że analitycy pamiętać będą o ograniczeniach tej metody i że stanowić będzie ona tylko jedno ze źródeł wiedzy na temat Catchment Area klientów, warto ją wykorzystywać - podsumowuje Marcin Augustyniak.