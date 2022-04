Dłużej niż 5 min w kolejce do kasy? Kaufland chce dać klientom rekompensatę

Czekałeś dłużej niż 5 minut, a nie wszystkie kasy były otwarte? Otrzymasz bon o wartości 5 zł - deklaruje sieć.

Aby otrzymać bon należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta danej placówki.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 235 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.