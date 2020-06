DM BDM prognozuje, że Eurocash wypracuje 787 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 25,5 mld zł

Analitycy DM BDM, w raporcie z 3 czerwca, obniżyli rekomendację dla akcji Eurocashu do "akumuluj" z "kupuj", a cena docelowa akcji została obniżona do 21 zł z 21,3 zł.

- Liczymy na poprawę sentymentu wraz z zakładaną przez nas dodatnią dynamiką sprzedaży żywności w kolejnych miesiącach. Oczekujemy także, że grupa będzie kontynuowała trend poprawy oczyszczonych wyników w kolejnych okresach. W 2H’20 powinien być widoczny efekt optymalizacji EC Dystrybucja/EC Alkohole. W przypadku realizacji naszych założeń, grupa byłaby handlowana z dyskontem względem spółek o zbliżonym profilu działalności i EV/EBITDA MSSF 16 2020/21na poziomie 6,3-6,2x. Doceniamy solidny bilans grupy i bezpieczny poziom wskaźnika DN/EBITDA (wg MSR 17 = 1,8x po 1Q’20) - piszą anlitycy.

Według danych GUS i Nielsen kwiecień przyniósł spadek sprzedaży żywności (negatywny wpływ zakupów na zapas z marca), jednak w maju zauważalny był przyrost wartości koszyka zakupowego. - Liczymy, że wzrost zostanie zachowany też w czerwcu. Prognozujemy, że w 2Q’20 grupa osiągnie 6,4 mld PLN przychodów, realizując marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 13,4%. EBITDA MSSF 16 powinna wynieść 209 mln PLN (wg MSR 17 = 119 mln PLN; wynik netto ze sprzedaży = 80

mln PLN, +6% r/r), a zysk netto ok. 24 mln PLN. Na chwilę obecną spodziewamy się, że rezultaty spółki przyniosą dodatnią dynamikę. Na poziomie przychodów oczekujemy 25,5 mld PLN (uwzględniając konsolidację Frisco i ubytek sprzedaży z tyt. zakazu sprzedaży papierosów mentolowych; pozytywny wpływ zmiany miksu produktowego dla marży brutto) oraz ok. 787 mln PLN EBITDA MSSF 16 (wg MSR 17 = 426 mln PLN). Zysk netto powinien być bliski 47 mln PLN.

W przyszłym roku spodziewamy się zwiększenia obrotów do 26,5 mld PLN, ok. 800 mln PLN EBITDA MSSF 16 (MSR 17 = 459 mln PLN) i 79 mln PLN zysku netto - podano.