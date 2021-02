Do 2050 r. gospodarka o obiegu całkowicie zamkniętym. PE przyjął zalecenia

Posłowie PE wzywają Komisję do zaproponowania wiążących celów recyklingowych dla poszczególnych produktów i/ lub sektorów. Fot. Shutterstock

Parlament Europejski przyjął kompleksowe zalecenia polityczne dotyczące osiągnięcia neutralnej pod względem emisji, zrównoważonej i wolnej od toksyn gospodarki o obiegu całkowicie zamkniętym najpóźniej do 2050 roku.

Jest to odpowiedź na plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej.

- Wiążące cele do osiągnięcia do 2030 roku są potrzebne w zakresie śladu eksploatacyjnego i konsumpcyjnego i powinny obejmować cały cykl życia produktów z danej kategorii wprowadzanych na rynek UE - podkreślają posłowie. Wzywają oni także Komisję do zaproponowania wiążących celów recyklingowych dla poszczególnych produktów i/lub sektorów.

Parlament wzywa Komisję do przedstawienia nowych przepisów w 2021 roku, rozszerzając zakres dyrektywy w sprawie ekoprojektu o produkty niezwiązane z energią. Powinny one spełniać standardy odpowiednie dla ich kategorii, tak aby wszystkie produkty dostępne na rynku UE działały dobrze, były trwałe, zdatne do ponownego użycia, łatwe w naprawie, nietoksyczne, nadające się do modernizacji i recyklingu, zawierały części pochodzące z recyklingu oraz były zasobo- i energooszczędne.

Osiągnięcie założeń Zielonego Ładu będzie możliwe tylko jeśli UE przyjmie model gospodarki o obiegu zamkniętym oraz że zmiana ta pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy i możliwości dla biznesu. Obowiązujące prawo dotyczące odpadów musi być wprowadzane bardziej dokładnie. Potrzebne są także dalsze działania w zakresie kluczowych obszarów i produktów, takich jak wyroby włókiennicze, plastik, opakowania i elektronika, dodawali posłowie.

W marcu 2020 roku Komisja przyjęła „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy”. Debata w Komisji Środowiska miała miejsce w październiku 2020 roku, a sprawozdanie zostało przyjęte 27 stycznia 2021 roku.

Nawet do 80% późniejszego wpływu produktów na środowisko determinowanych jest na etapie projektowania. Szacuje się, że konsumpcja tworzyw w skali globalnej podwoi się w ciągu kolejnych 40 lat, a ilość produkowanych rocznie odpadów wzrośnie o 70% do 2050 roku. Za połowę całkowitej emisji gazów cieplarnianych i więcej niż 90% utraty różnorodności biologicznej i deficytu wody odpowiedzialne jest wydobycie i przetwarzanie surowców.