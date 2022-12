Do końca roku zostały kilka dni. Aldi otworzy jeszcze siedem sklepów

W ciągu najbliższych dni sieć Aldi uruchomi w Polsce aż siedem nowych placówek. Oto kalendarz otwarć:

29 grudnia ALDI otwiera sklep w Krakowie przy ul. Zawiłej 57.

29 grudnia ALDI otwiera sklep w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 64.

29 grudnia ALDI otwiera sklep w Pucku przy ul. 10-go lutego 41.

29 grudnia ALDI otwiera sklep w Żyrardowie przy ul. Kilińskiego 14.

29 grudnia ALDI otwiera sklep w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 24.

30 grudnia ALDI otwiera sklep w Krośnie przy ul. Podchorążych 2.

30 grudnia ALDI otwiera sklep w Wschowie przy ul. Moniuszki 8A.

- Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces, jest to potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci w naszych nowych lokalizacjach w Poznaniu, Żyrardowie, Legionowie, Krakowie, Pucku, Krośnie i Wschowie znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów”. – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI w Polsce.

Aldi powalczy o rynek w Polsce. Ma środki na szybką ekspansję

Sieć Aldi chce mieć 1000 sklepów w Polsce. Oprócz szybkiej ekspansji, sieć podaje, że jest też otwarta na przejęcia. Interesują ją placówki o powierzchni ok. 1 tys. m.kw.

Roczne nakłady na rozwój ALDI w Polsce zwiększyły się o 50% w stosunku do 500 mln zł w roku ubiegłym. W ślad za otwarciami nowych sklepów sieć planuje budowę kolejnych dwóch magazynów, które zapewnią sprawną logistykę i zoptymalizują koszty transportu.

- Nasze ambicje są dość jasno określone, w perspektywie kolejnych pięciu lat chcemy mieć 500-600 sklepów. To zapewni nam odpowiednią skalę, umożliwi dalszy rozwój z osiągnięciem rentowności, z uwzględnieniem amortyzacji pewnych inwestycji i rozbudowy sieci logistycznej - mówił niedawno Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce.