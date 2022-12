Do której zrobimy zakupy w Wigilię? Jak pracują sklepy Biedronka, Żabka czy IKEA?

Sieć Carrefour wprowadziła w tym roku zmienione godziny otwarcia w okresie przedświątecznym i noworocznym, aby zapewnić swoim klientom możliwość dokonania wygodnych zakupów.

Sylwester w tym roku wypada w nocy z soboty na niedzielę. Jak będą czynne wtedy sklepy spożywcze?fot. shutterstock

Godziny otwarcia sklepów Carrefour przed świętami oraz w Wigilię i w Sylwestra

Od 17 do 23 grudnia wszystkie hipermarkety Carrefour będą otwarte do godziny 23:00. W przypadku supermarketów, decyzja dotycząca godzin otwarcia w wybranym sklepie będzie podejmowana indywidualnie.

W Wigilię, 24 grudnia, zarówno hipermarkety, jak i supermarkety sieci Carrefour, będą otwarte do godziny 13:00, natomiast w Sylwestra, 31 grudnia, sklepy Carrefour będą czynne do godziny 18:00.

Podczas świąt Bożego Narodzenia, 25 i 26 grudnia, a także w Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2023 roku, wszystkie sklepy własne Carrefour będą nieczynne. Z kolei w dniach 27-30 grudnia godziny otwarcia sklepów sieci Carrefour pozostaną bez zmian.

Decyzję o godzinach otwarcia franczyzowych sklepów Carrefour przed Świętami i Sylwestrem podejmą niezależnie ich właściciele.

Netto w Wigilę do 13

Godziny otwarcia sklepów Netto w okresie świątecznym

18 grudnia (niedziela handlowa) - sklepy czynne od 8 do 20

• 19-23 grudnia – sklepy czynne od 6 do 23

• 24 grudnia (Wigilia) – sklepy czynne od 6 do 13

• 30 grudnia – sklepy czynne od 6 do 23

• 31 grudnia (sylwester) – sklepy czynne od 6 do 18

Żabka: W Wigilię otwarta do 14, franczyzobiorcy mają wolne rękę



Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w 24 grudnia wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14:00. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy Żabka, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie www.zabka.pl oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

31 grudnia czyli w Sylwestra sklepy Żabka będą czynne godzinach między 6:00 a 23:00.

W IKEA w Wigilię zakupów nie zrobimy

- W IKEA świąteczną przerwę rozpoczynamy już 24 grudnia, Oznacza to, że w Wigilię wszystkie sklepy IKEA w Polsce będą nieczynne. Dotyczy to także Punktów Odbioru Zamówień IKEA, Studiów Planowania IKEA, jak również Domolinii (Zdalne Miejsce Spotkań z Klientami) czy Twojego Studia Pracy. Klienci nadal będą mogli dokonywać zakupów 24/7 na IKEA.pl lub poprzez Aplikację Mobilną IKEA z odbiorem własnym lub dostawą po świętach. Do sklepów stacjonarnych zapraszamy ponownie od 27 grudnia - informuje nas biuro prasowe sieci.

Natomiast w Sylwestra sklepy stacjonarne IKEA będą otwarte dla klientów do godziny 16.00.

Jak w święta pracują sklepy Kaufland?

W grudniu sklepy Kaufland standardowo są czynne dla klientów w godz. 6:00-22:00. W siedemnastu marketach we Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie oraz Warszawie obowiązują wydłużone godziny otwarcia. W tych placówkach klienci mogą robić zakupy do godz. 23:00. W zbliżającą się niedzielę handlową (18.12) markety czynne będą od 9:00 do 20:00. Zmienione godziny otwarcia obowiązują zaś w następujących dniach:

21-23.12 — 6:00-24:00*

*Nie dotyczy poniższych lokalizacji:

Białystok (ul. Wierzbowa 2), Biłgoraj, Końskie, Świdnik — 6:00-22:00

Kwidzyn, Żary 6:00-23:00

24.12 — 6:00-13:00

25-26.12 — nasze markety będą nieczynne

30.12 — 6:00-24:00*

*Nie dotyczy poniższych lokalizacji:

Białystok (ul. Wierzbowa 2), Biłgoraj, Końskie, Świdnik — 6:00-22:00

Kwidzyn, Żary — 6:00-23:00

31.12 – 6:00-18:00

Jak w święta będą otwarte sklepy Biedronka?

Biedronka utrzymuje wydłużone godziny funkcjonowania swoich sklepów w okresie świąteczno-sylwestrowym, prawie 2200 placówek sieci będzie czynnych do godz. 23:00 lub dłużej. W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia br., wszystkie sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godz. 13. W Sylwestra, tj. 31 grudnia br., zakupy będzie można zrobić do godz. 19:00. Zakupy możliwe są również w niedzielę handlową, 18 grudnia br.

25 i 26 grudnia br. (niedziela, poniedziałek), a także 1 stycznia 2022 r. (niedziela) wszystkie sklepy sieci Biedronka pozostaną nieczynne.