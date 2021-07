Do marca Netto zwolni około 2,5 tys. pracowników Tesco z 40 zamykanych sklepów

Salling Group zamyka ok. 40 sklepów po Tesco, fot. shutterstock

Salling Group po raz kolejny zdecydowała o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w sklepach przejętych po Tesco Polska. Decyzja związana jest z zamknięcie 40 z 301 przejętych sklepów. Razem z 11 sklepami wytypowanymi wcześniej do zamknięcia - suma zamykanych lokalizacji rośnie do ponad 50 a liczba zwalnianych pracowników do blisko 3 tys. osób.

Jak informują związki zawodowe, przyczyną zwolnień grupowych jest:

a. Zmiana struktur organizacyjnych skutkującą redukcją określonych stanowisk oraz koniecznością redukcji zatrudnienia na tych stanowiskach, jak i likwidacją określonych stanowisk w sklepach oraz centrum dystrybucyjnym spowodowanych zaprzestaniem lub uproszczeniem określonych procesów, dostosowaniem struktur w okresie transformacji firmy oraz przyczynami ekonomicznymi.

b. Dostosowanie struktur zatrudnienia w sklepach oraz centrum dystrybucyjnym w związku z nowym modelem operacyjnym.

Lista sklepów do zamknięcia





HM KIELCE ul. Świętokrzyska 20 25-406 Kielce

HM BOCHNIA VISA ul. Partyzantów 2A - Galeria Rondo 5 32-700 Bochnia

HM KOSZALIN ul. Paderewskiego 1 75-450 Koszalin

HM TARNOW PIECHOTY ul. Nowodąbrowska 127 33-100 Tarnów

CH SWIETOCHLOWICE ECHO ul. Chorzowska 19 41-605 Świętochłowice

HM INOWROCLAW BRICO ul. Wojska Polskiego 16 88-100 Inowrocław

HM STARACHOWICE WYSZYNSKIEGO ul. Wyszyńskiego 14 27-200 Starachowice

SM WOLOMIN ul. 1-go Maja 34/34a 05-200 Wołomin SM

WARSZAWA PATRIOTOW ul. Patriotów 154 04-839 Warszawa

SM LODZ SPAR ul. Franciszkańska 31A 91-433 Łódź

SM WSCHOWA MONIUSZKI ul. Moniuszki 8A 67-400 Wschowa

SM JAROSLAW PRUCHNICKA ul. Traugutta 13 37-500 Jarosław

SM CHOJNICE SUKIENNIKOW ul. Sukienników 5 89-600 Chojnice

HM CHELM ul. Lwowska 24 22-100 Chełm

CH SWIECIE ul. Cukrowników 2 86-100 Świecie

HM KRAPKOWICE ul. 3-go Maja 44 47-303 Krapkowice

HM ZYWIEC al. Legionów 45 34-300 Żywiec

HM OLAWA MAY ul. 3-go Maja 51 55-200 Oława

HM BOLESLAWIEC al. 1000-lecia 49 59-700 Bolesławiec

HM KOSCIAN ul. Śmigielska 53A 64-000 Kościan

HM SWIEBODZIN ul. Sulechowska 8 66-200 Świebodzin

HM KRASNYSTAW Zakręcie 2J 22-300 Krasnystaw Zakręcie (gm. Krasnystaw)

HM RADZYN PODL. LOTOS ul. Mieczysława Stagrowskiego 1 21-300 Radzyń Podlaski

HM MALBORK GROBELNO Grobelno 68a 82-200 Malbork

HM GROJEC VERTIGO Kobylin 1b 05-600 Grójec

CH PLONSK COMPETITION ul.Rzemieślnicza 6 09-100 Płońsk

CH KONSKIE JULY ul. Staszica 1 26-200 Końskie

CH KOSCIERZYNA ul. Hallera 29 83-400 Kościerzyna

CH GORA KALWARIA APPLE ul. Pijarska 123 05-530 Góra Kalwaria

HM SOCHACZEW PRELUDIUM Wójtówka 2D 96-500 Sochaczew

SM ZDZIESZOWICE ul. Nowa 9 47-330 Zdzieszowice

SM LODZ MARYSINSKA ul. Marysińska 104 91-851 Łódź

SM CHELMNO ul. Polna 8 86-200 Chełmno

SM STARGARD SZCZECINSKI PILSUD ul. Piłsudskiego 22 73-110 Stargard

SM WOLA BRZESZCZE ul. Krótka 1 43-225 Wola

SM KARPACZ al. Wielkopolska 7 58-540 Karpacz

HM KRAKOW KAPELANKA ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

HM WARSZAWA KEN al. KEN 14 02-797 Warszawa

Gliwice ul. Łabędzka 26 44-100 Gliwice

Szczecin ul. Milczańska 31F 70-117 Szczecin

Gdynia Kcyńska ul. Kcyńska 27 81-005 Gdynia



Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe : a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 2 249 osób b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 300 osób. Zwolnienia grupowe odbędą się w terminie 01.07.2021 – 31.03.2022