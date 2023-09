Do tej pory detaliści i stacje paliw nie miały udanej współpracy. Spar odwraca trend?

45 stacji AVIA ze sklepami SPAR i SPAR Express

Liczba sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA wzrosła do 45. Od maja otwarto placówki w Rększowicach, Pilchowicach i Kamyku (woj. śląskie), Częstochowie przy ul. Dębowej, Tarnowie przy ul. Spokojnej, Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej, miejscowości Chojny (woj. wielkopolskie) oraz w Łodzi przy ul. Rzgowskiej. Wszystkie sklepy oferują kawę oraz ciepłe dania, kanapki i zapiekanki w strefie Eat&Go.

fot. mat.pras.

Supermarket na stacji paliw

Ponadto w Wysogotowie pod Poznaniem uruchomiono na stacji AVIA duży supermarket SPAR czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z pełną ofertą gastronomiczną, świeżymi produktami i restauracją. Obiekt jest nie tylko przystosowany do robienia codziennych zakupów, ale także obsługi samochodów ciężarowych.

“W ciągu roku otworzyliśmy ponad 40 nowych placówek SPAR na stacjach AVIA. To średnio jedna na dwa tygodnie. Widać więc sprawność naszej ekspansji oraz duże zaangażowanie we współpracę z naszym partnerem, jakim są stacje AVIA. Nasza synergia potwierdza się systematycznie i widzimy, jak dobrze klienci przyjmują sklepy SPAR oraz ich atrakcyjny asortyment, który cały czas poszerzamy. Ostatnio wprowadziliśmy do oferty soki oraz dania gotowe Fresh to go at SPAR, które świetnie wpisują się w model biznesowy sklepów funkcjonujących przy stacjach paliw. Nasza strategia rozwoju w segmencie Express – czyli w punktach tranzytowych i na stacjach paliw jest z sukcesem realizowana, tak jak zapowiadaliśmy” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

AVIA w Wysogotowie pod Poznaniem jest pierwszą stacją w sieci, gdzie wdrożono duży, marketowy format SPAR. Powierzchnia sali sprzedażowej wynosi ponad 250 m kw., a w ofercie znajduje się prawie pięć razy więcej produktów niż w funkcjonującym dotąd na stacjach AVIA formacie SPAR Expres. Nowa stacja paliw AVIA jest zlokalizowana przy ulicy Bukowskiej, która prowadzi z Poznania do zachodniej obwodnicy Poznania, będącej częścią trasy ekspresowej S11. Supermarket działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. Jest to zatem sklep z szerokim asortymentem dostępny dla klientów także w niedzielę. Na terenie supermarketu SPAR znajduje się restauracja z szeroką ofertą posiłków. Kierowcy mogą zatem nie tylko zjeść śniadanie, obiad czy obiadokolację, ale także zrobić zakupy. Oferta została przygotowana z myślą o mieszkańcach sąsiednich miejscowości, ale także pracownikach okolicznych firm, znajdujących się przy drogach wylotowych z Poznania. Na terenie obiektu mieści się także druga restauracja prowadzona przez zewnętrzną firmę.

Współpraca marek AVIA i SPAR

„Współpraca marek AVIA i SPAR świetnie się rozwija, czego doskonałym dowodem jest otwarcie dużego, supermarketowego formatu SPAR z pełną ofertą sklepową i gastronomiczną. Wspólnie dążymy do tego, aby stacje AVIA były jak najbardziej przyjazne klientom i wciąż dostosowujemy wprowadzane rozwiązania do ich potrzeb. Nowy, kompleksowy format supermarketu SPAR na stacji AVIA, świetnie odpowiada na szereg oczekiwań naszych klientów – zarówno w zakresie całodobowej dostępności, konkurencyjnych cen produktów i paliw, a także technicznego wyposażenia stacji pod kątem obsługi samochodów ciężarowych i osobowych. To wynik świetnie układającej się współpracy między zespołami SPAR i AVIA, którą chcemy rozwijać. Najistotniejszy jest jednak dla nas fakt, że klienci doceniają tę współpracę” – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią AVIA w Polsce i w Ukrainie, Grupa Unimot.