Do tej pory Żabce zaufały 4 fundusze (historia rozwoju sieci)

Z okazji 25-lecia szyldu Żabka na polskim rynku przypominamy historię rozwoju sieci.

2023 r. Sklep nr. 10 000, koncept Drive

Żabka należy do grona najbardziej innowacyjnych sieci franczyzowych na świecie. Firma otwiera placówkę nr 10 000 w Starym Browarze w Poznaniu, w której zastosowano najnowocześniejsze technologie zapewniające wyjątkowe doświadczenia zakupowe klientom, wspomagające pracę franczyzobiorcy i sprzedawców oraz pozwalające ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. W sklepie tym znajdzie się m.in. dobrze znane klientom Żabki Nano nowatorskie rozwiązanie – robot Robbie, który będzie serwował kultowe hot dogi. Sieć opracowała też nowe koncepty - Drive i Non Stop.

Żabka Drive fot. Żabka

2021 r. Działania na rzecz środowiska i rozwój w mniejszych miejscowościach, pierwsza bezobsługowa placówka, przejęcia

W 2021 roku temat walki ze zmianami klimatycznymi był dla świata jednym z priorytetów. Żabka podjęła szereg inicjatyw np. wyeliminowała ze sklepów zbędne, jednorazowe materiały z plastiku eliminując ok. 1000 ton plastiku rocznie. Dzięki tego typu inicjatywom Żabka jako pierwsza sieć handlowa w Polsce osiągnęła neutralność plastikową. W ramach Grupy Żabka ogłosiła też Strategię Odpowiedzialności, a wśród postawionych sobie celów znalazło się osiągnięcie do 2025 r. konkretnych celów dekarbonizacji, które zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets.

Ten rok to także dalszy rozwój sieci – nowe sklepy Żabka coraz częściej powstawały w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców, 7000. placówka została otwarta w kilkutysięcznym Bieczu. Swój biznes z Żabką prowadziło już ponad 6000 franczyzobiorców.

W kwietniu do struktury Grupy Żabka dołączył lider rynku cateringu dietetycznego – spółka Maczfit, a w maju wiodąca platforma e-commerce w segmencie cateringu dietetycznego – Dietly.pl. Grupa Żabka weszła na rynek ekspresowych zakupów online i wystartowała z pilotażem usługi wygodnych dostaw do domu – Żabka Jush oraz uruchomiła pierwsze bezobsługowe placówki – Żabka Nano.

2020 r. Dynamiczny rozwój mimo pandemii i rozwój marek własnych; 6 500 sklepów na liczniku

W styczniu firma Żabka Polska przenosi swoją centralę do nowego biura przy ul. Matyi w Poznaniu. W marcu zostaje ogłoszona pandemia COVID-19, która zmienia rzeczywistość. Żabka przekazuje 4,5 mln zł do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i 2 mln zł na zakup testów diagnostycznych dla szpitali. Zapewnia wraz z franczyzobiorcami lokalne wsparcie finansowe i rzeczowe dla placówek medycznych i organizacji charytatywnych.

Mimo trudnej sytuacji Żabka dynamicznie się rozwija i otwiera kolejne sklepy. Sieć wdraża nowe usługi bazujące na cyfrowych rozwiązaniach: „Zamów i odbierz”, „Żappka Pay” czy „Żabka do domu”, którą rozwija wraz z Uber Eats. Firma wprowadza nowe marki własne: shoty S!, woda OD NOWA, dania gotowe premium Le’Frog. Rozwija system oznaczeń na opakowaniach produktów marki własnej, ułatwiający właściwą selekcji odpadów. We wrześniu zostaje uruchomiona 6500. sklep Żabka, zapowiadając otwarcie kolejnych 500 placówek do końca roku. Żabka podsumowuje także swoje działania w obszarze CSR, publikując pierwszy w historii firmy raport społecznej odpowiedzialności biznesu za rok 2019.

2019 r. 6000. sklep i aplikacja mobilna

Żabka Polska kończy rok z 6000 sklepów. Placówki pod jej szyldem powstają w historycznych miejscach, jak Kazimierz czy Rynek Główny w Krakowie, a w miesiącach letnich uruchomione zostają sklepy modułowe nad polskim morzem. W Poznaniu otwarta zostaje także najmniejsza placówka sieci o powierzchni blisko 16 m2. Żabka umacnia swoją pozycję w obszarze digital i wprowadza m.in. żappkę - mobilną aplikację dla klientów, z której na koniec roku korzysta ponad 2,5 mln użytkowników oraz frappkę – mobilne centrum zarządzania sklepem dla franczyzobiorców. Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce wspólnie z marką Volkswagen Samochody Użytkowe testuje dostawczy pojazd elektryczny e-Crafter w centrum Poznania. Żabka rozwija także innowacyjne produkty swoich marek własnych m.in. Foodini, Wycisk i HAPS.

2018 r. Sklep nr 5000; rusza piąte centrum dystrybucyjne

Żabka Polska otwiera sklep numer 5000 w Warszawie. Nadal dynamicznie rozwija się m.in. w biurowcach, centrach handlowych, otwiera również pierwsze sklepy w metrze warszawskim. W tym roku zostaje także otwarte piąte Centrum Logistyczne w Szałszy k. Gliwic.

2017 r. Fundusz CVC Partners. To historyczna transakcja

Fundusz CVC Partners nabywa Żabkę. Potwierdzona zostaje strategia formatu convenience i plan rozwojowy na kolejne lata. Żabka rozpoczyna dynamiczny rozwój w galeriach handlowych, otwiera m.in. sklep w Łódzkiej Manufakturze.

2016 r. 4500 sklepów, nowe logo i sklepy sezonowe

Żabka Polska posiada już sieć 4500 sklepów, firma została doceniona m. in. za dynamiczny rozwój i eksplorację nowych kategorii produktowych znajdując się na światowej liście 10 sieci convenience wartych obserwowania w 2016 roku wg IGD Retail Analysis. Rozpoczyna się proces wdrażania nowego formatu Żabki z nowym logo, wyposażeniem oraz rozbudową kategorii convenience. Żabka chce być jeszcze bliżej swoich klientów, dlatego otwiera pierwsze sklepy sezonowe nad morzem.

2015 r. Strategia Mały Wielki Sklep

Spółka konsoliduje ogólnopolską sieć dystrybucji i otwiera czwarte Centrum Logistyczne – w Będzieszynie k. Pruszcza Gdańskiego. Marki własne dostępne w sieci Żabka i Freshmarket otrzymują certyfikat Doceń polskie; pod koniec roku rusza kampania reklamowa sieci z nowym hasłem – Mały Wielki Sklep.

2013 r. Żabka sąsiadem co piątego Polaka; sprzedaje wielosztuki

Sieć Żabka Polska otwiera sklep numer 3000 i znajduje się w ścisłej czołówce największych sieci handlowych w Polsce. Żabka Polska nadal prowadzi dynamiczną ekspansję i już co piąty Polak ma mniej niż 300 metrów do najbliższego sklepu Żabka lub Freshmarket. Żabka wprowadza nowy element strategii cenowej „Wielosztuki”. W grudniu Żabka Polska otworzyła trzecie Centrum Logistyczne w Nadarzynie k. Warszawy.

2012 r. Żabka Café i remodeling sklepów

Żabka rozpoczyna remodelling sklepów i uruchamia w sklepach kąciki gastronomiczne Żabka Café ze świeżo mieloną kawą oraz hot-dogami. W związku z dynamicznym rozwojem sieci na Śląsku Żabka inwestuje również w nowe Centrum Logistyczne w Tychach.

2011 r. Mid Europa Partners nowym inwestorem

Spółka znajduje nowego inwestora: właścicielem Żabka Polska zostaje fundusz Mid Europa Partners. Pod koniec roku sieć sklepów Żabka liczy 2500 punktów, zostaje otwarty także 100. lokal sieci Freshmarket.

2010 r. Żabka ma ponad 2 000 sklepów

Żabka Polska posiada już ponad 2350 placówek i jest największą, scentralizowaną i sformatowaną siecią convenience w Europie Środkowo-Wschodniej, znajduje się również wśród największych sieci handlowych w Polsce (Top 10).

2009 r. Start konceptu Fresh Café

Powstaje pierwszy sklep o charakterze convenience w konwencji deli – Freshmarket z punktem gastronomicznym FreshCafé.

2007 r. Penta Investments nowym właścicielem Żabki

Szybki rozwój sieci generuje zainteresowanie zakupem akcji spółki. Nowym właścicielem Żabka Polska zostaje środkowo-europejska grupa inwestycyjna Penta Investments.

2000 r. Otwarto pierwsze Centrum Logistyczne Żabki, nowy inwestor

Sieć sklepów Żabka liczy już 400 sklepów. Powstaje pierwsze Centrum Logistyczne, Żabka Polska podpisuje umowę z Funduszem AIG New Europe i zyskuje kapitał do dalszego rozwoju.

Pierwsze sklepy Żabka fot. Żabka

1998 r. Eksperymentalne sklepy convenience

W Poznaniu i Swarzędzu powstaje 7 eksperymentalnych sklepów Żabka, które z założenia mają być "wygodną alternatywą" dla coraz szybciej rozwijającego się rynku super- i hipermarketów.

Sieć została stworzona przez Mariusza Świtalskiego, byłego właściciela firmy Elektromis oraz założyciela hurtowni Eurocash oraz sklepów Biedronka.