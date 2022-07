Do zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców wchodzą przedstawiciele Carrefoura i Fit Cake

Jednym z ostatnich, ważnych przedsięwzięć POF było opracowanie Kodeksu dobrych praktyk franczyzy. Określa on w sposób jednoznaczny, a zarazem elastyczny podstawowe zasady funkcjonowania franczyz w Polsce, wyprzedzając w tym regulacje przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Franczyza to sektor szeroki: obejmuje bardzo odmienne branże i przedsiębiorstwa różnej wielkości: od międzynarodowych koncernów po rodzime, nieduże przedsiębiorstwa. Każdy ma inne doświadczenia i problemy. Aby się rozwijać i odpowiadać na wyzwania rynku musimy mieć całościowy ogląd sytuacji i dbać o to, by jednolite zasady obowiązywały wszystkie podmioty. Stąd decyzja o zwiększeniu składu zarządu – mówi Monika Dąbrowska, prezes POF.

Do nowego zarządu, w drodze głosowania wybrano (alfabetycznie): Pawła Aksamita (Stava), Jacka Biskupa, Monikę Dąbrowską (McDonald's Polska), Annę Gniatkowską (Santander Bank Polska), Rafała Kościuka (Fit Cake), Krzysztofa Łagowskiego (Carrefour), Damiana Ozgę (Perfect Look Clinic), Arkadiusza Słodkowskiego (PROFIT system) i Mirosława Szawerdo (ITM Polska).

Na Rafała Kościuka, współwłaściciela sieci Fit Cake, promującej się jako polska „nie-cukiernia”, który po raz pierwszy znalazł się w zarządzie, zagłosowało 31 z 35 członków POF.

- To dla mnie duże wyróżnienie – przyznaje Rafał Kościuk, właściciel franczyzy Fit Cake liczącej ponad 50 punktów, która w ostatnich latach odnotowała bardzo szybki progres. – Za swoje zadanie w zarządzie uważam dbanie o transparentność przy prowadzeniu biznesu franczyzowego, a także zmianę sposobu rozwiązywania kwestii spornych. Stoję na stanowisku, że zawsze lepsze efekty przynoszą negocjacje i dialog niż wojna, szczególnie w sytuacjach tak kryzysowych dla gospodarki jak niepokoje na granicach czy inflacja. Chciałbym także przekonać inne sieci, z którymi współpracujemy, do przyjęcia Kodeksu, bo podnosi on wiarygodność całego sektora. Jestem przekonany, że już niedługo logo POF na umowie, będzie znaczyło, że mamy do czynienia z firmą, która gra według jasnych i uczciwych reguł.

Polska franczyza to aktualnie ponad 1,5 tysiąca formatów i ponad 85 tysięcy przedsiębiorców pracujących w jej ramach.