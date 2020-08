Dobre wyniki I półrocza napawają zarząd OFZ dużym optymizmem

fot. materiały prasowe

53 mln złotych - tyle wyniosła sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia w I półroczu

2020 roku. To rekordowy poziom sprzedaży w historii Grupy. Zysk EBITDA wyniósł 665 tysięcy złotych. Wynik netto to 1,5 mln zł straty.

Sprzedaż spółki detalicznej Organic Farma Zdrowia w I półroczu br. wyniosła 29 mln zł, co oznacza spadek o 5,2% w stosunku do I półrocza 2019 roku. Sprzedaż spółki dystrybucyjnej Eko-Wital w I półroczu br. wyniosła rekordowe 33,55 mln zł co oznacza wzrost o 19%.

Skonsolidowana sprzedaż Grupy w wysokości 53 mln złotych oznacza 7% wzrostu.

- Motorem wzrostu w omawianych okresach była jak widać sprzedaż hurtowa realizowana przez spółkę dystrybucyjną Eko-Wital. Natomiast w segmencie sklepów detalicznych wysoka sprzedaż utrzymywała się przez pierwsze dwa miesiące oraz bardzo wysoka sprzedaż do 13 marca. Od drugiej połowy marca istotne wzrosty odnotowały sklepy przy ulicach, na osiedlach, duże markety oraz sklepy internetowe, a szczególnie sklep www.organic24.pl . Natomiast od 14 marca znacząco spadła (w niektórych przypadkach nawet, aż o 65%) sprzedaż sklepów sieci Organic Farma Zdrowia znajdujących się w galeriach handlowych, po wprowadzeniu rządowych ograniczeń działalności galerii handlowych, w związku z pandemią koronawirusa. Z tych samych powodów musiały zostać zamknięte na wiele tygodni Bistra prowadzone przy markecie w Warszawie i Wrocławiu - komentuje Sławomir Chłoń, prezes Grupa Organic Farmy Zdrowia.

Wypracowany zysk EBITDA Grupy w kwocie 665 tysięcy złotych to ogromny przełom w stosunku do 1,1 mln złotych straty w I-szym półroczu roku ubiegłego. Również zh, to ogromna różnica w stosunku do 2,7 mln zł straty rok wcześniej.

- Dobre wyniki I półrocza pokazują potencjał Grupy i napawają zarząd dużym optymizmem na przyszłość. Niestety od połowy marca nasz świat został wywrócony do góry nogami, a wszelkie okresowe i roczne planowanie trzeba było zmienić w codzienne planowanie, ponieważ każdy kolejny dzień to wielka niespodzianka. Spółka przyjęła natychmiast nową strategię polegającą na wzmocnieniu sprzedaży wielokanałowej (tzw. omnichannel sales) polegającej na: wynajęciu i przygotowaniu nowego, dedykowanego jedynie pod sprzedaż sklepu internetowego www.organic24.pl. magazynu. Magazyn ma kubaturę 6 tys. m3 i jest aż 10 razy większy od obecnego. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce dedykowany sprzedaży internetowej żywności ekologicznej on-line. Magazyn został uruchomiony 18 maja br., po wdrożeniu w nim najnowszych, dostępnych technologi informatycznych, pozwalających na ogromne przyspieszenie obsługi klientów, optymalizację działań logistycznych i znaczące obniżenie kosztów. Dodatkowo, w ramach rozwoju sprzedaży wielokanałowej, spółka zaoferowała klientom nowe formy dokonywania zakupów w części sklepów stacjonarnych i to aż w trzech wariantach: Click& Collect, Click&Drop oraz Click&Drive. (...).

Na dzień niniejszego raportu, sprzedaż sklepów sieci Organic Farma Zdrowia zlokalizowanych w galeriach i centrach handlowych nadal jest o kilkadziesiąt procent niższa, niż przed rokiem. Czy i kiedy sprzedaż ta wróci do poziomów sprzed pandemii? Czy podjęte przez zarząd ww. działania zmiany strategii sprzedaży wystarczą i pozwolą w perspektywie najbliższych miesięcy do powrotu sprzedaży, do poziomu z poprzednich okresów? Zarząd ma nadzieję, że tak, ale z pewnością jest to kwestia kolejnych miesięcy- dodaje Sławomir Chłoń.