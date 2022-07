Dobre wyniki Lewiatan Holding. Cyfryzacja będzie jednak kosztowna

Na koniec 2021 r. Lewiatan Holding miał 3.220 sklepów. Zysk netto firmy to 2,24 mln zł. Co firma planuje na 2022 r.? To m.in. realizacja projektu cyfryzacji sieci. Firma prognozuje, że zysk brutto za 2022 r. wyniesie 2 053 tys. zł i będzie mniejszy od tego z roku 2021 o 28%.