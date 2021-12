Dobry listopad Bio Planet

Jest to jednocześnie wzrost o 43 % w stosunku do sprzedaży w listopadzie 2019 r., która wynosiła 13,9 mln zł

W listopadzie spółka wprowadziła ponad 160 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Z nowych marek wprowadzono do oferty m. in. wegańskie alternatywy miodu marki Vegablum, 17 nowości pod marką własną Bio Planet, w tym niefiltrowane octy jabłkowe, różne rodzaje ciastek owsianych oraz nową gamę sproszkowanych superfoodsów.